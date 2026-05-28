Supermercados Colonial deslumbra en Expo HORECA 2026 con soluciones integrales para el sector gastronómico

San Pedro Sula.

Este 28 y 29 de mayo, en las instalaciones de Expocentro en San Pedro Sula se celebra la cuarta edición de la Expo HORECA Honduras 2026. En este prestigioso encuentro empresarial, que reúne a los principales proveedores y representantes del ecosistema hotelero y restaurantero, Supermercados Colonial destaca con una participación estelar. Su innovador stand se ha posicionado rápidamente como una parada obligatoria para los visitantes que buscan excelencia, calidad y el mejor respaldo para sus negocios. El espacio diseñado por la cadena de supermercados no solo atrae por su estética moderna y acogedora, sino por la gran funcionalidad de su exhibición. Supermercados Colonial ha trasladado la frescura y la variedad que caracterizan a sus tiendas directamente al corazón de la feria. En su stand, los asistentes pueden apreciar de primera mano un selecto catálogo de productos de alta gama que incluye cortes de carnes importadas, vegetales frescos, abarrotes especializados y una vasta línea de insumos ideales para abastecer las exigentes cocinas industriales.

Más allá de ser una simple vitrina de exhibición, este montaje se ha transformado en un dinámico punto de encuentro para el cierre de negocios y la creación de sólidas alianzas estratégicas. Ejecutivos, chefs reconocidos, administradores de coffee shops y emprendedores del rubro gastronómico han encontrado en Supermercados Colonial a un proveedor confiable y cercano. El equipo de atención al cliente de la marca brinda orientación a cada visitante, explicando cómo sus programas de abastecimiento corporativo pueden optimizar los costos sin sacrificar la excelencia en los menús.

Para elevar la experiencia de los miles de asistentes, el área de exposición de la marca ha incluido una zona dedicada a degustaciones exclusivas. Quienes visitan el stand tienen la oportunidad de probar exquisitas preparaciones elaboradas con los mismos ingredientes que diariamente se ofrecen en los pasillos de Supermercados Colonial. Estas muestras gastronómicas no solo deleitan el paladar de los expertos, sino que comprueban en tiempo real el frescor, el sabor y el alto rendimiento que sus productos aportan al “foodservice”.