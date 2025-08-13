Finsol recibe financiamiento de Locfund Next para fortalecer la micro y pequeña empresa en Honduras

Financiera Solidaria S.A. (Finsol) ha obtenido un financiamiento por $3 millones de parte de Locfund Next, el cual es un fondo internacional de inversión administrado por BIM Ltd., especializado en el fortalecimiento de instituciones financieras en América Latina y el Caribe.
Este nuevo financiamiento permitirá a Finsol ampliar su capacidad de otorgamiento de créditos y otros productos financieros inclusivos en sectores tradicionalmente desatendidos, fortaleciendo su misión de brindar acceso a servicios financieros sostenibles para micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y sectores productivos de la economía hondureña.
“Este respaldo de Locfund representa un voto de confianza en nuestra solidez financiera, modelo de negocio y en nuestro impacto social”, comentó Francisco Madrid, CEO de Financiera Solidaria.
“Con estos fondos, podremos expandir nuestras operaciones, innovar en productos y seguir construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó Madrid.
Locfund, conocido por su enfoque en financiamiento responsable y su compromiso con el desarrollo económico regional, ha destacado la trayectoria y la proyección de Financiera Solidaria S.A. como factores clave para esta alianza.
“Financiera Solidaria ha demostrado un compromiso ejemplar con la inclusión financiera y sostenibilidad. Nos complace apoyar su crecimiento con este financiamiento que esperamos tenga un impacto directo y positivo en las comunidades a las que sirve”, señaló Zuleyma Parada, oficial de Inversiones en Locfund Next.
Esta operación refuerza también el compromiso estratégico de Emco Holding con el desarrollo de iniciativas de impacto social y financiero en América Latina.
Finsol es una entidad financiera que forma parte del Grupo Económico Emco Holding, con sede en Estados Unidos de América. Esta entidad es regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y calificada por la Agencia Internacional Moody´s.
Locfund es un fondo especializado en proveer financiamiento e instrumentos técnicos a instituciones financieras en América Latina y el Caribe, apoyando el desarrollo de ecosistemas financieros responsables y sostenibles.