“Una empresa que aporta al RAP vale más”, es la nueva campaña que impulsa la regularización de las empresas y la protección de sus colaboradores

Tegucigalpa, Honduras.

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) presentó hoy su campaña de regularización empresarial, una iniciativa dirigida a las empresas del sector privado de Honduras que aún no se han incorporado al RAP, con el propósito de facilitar su afiliación y ampliar la protección y los beneficios para más trabajadores hondureños.

Bajo el concepto “Una empresa que aporta al RAP vale más”, la campaña busca generar conciencia entre los empleadores sobre el valor de tomar decisiones que contribuyan al bienestar de sus colaboradores y, al mismo tiempo, fortalezcan la sostenibilidad y el futuro de sus empresas.

El RAP mantiene habilitado un período excepcional de regularización hasta el 28 de septiembre, dirigido a empresas que nunca han estado inscritas en la institución. Durante este período, las empresas pueden incorporarse y comenzar a cumplir sin asumir aportaciones retroactivas, multas ni intereses o recargos correspondientes al período anterior.