Diunsa inaugura su 4ta. tienda en San Pedro Sula, ubicada en la 7 Calle

San Pedro Sula.

La cuarta tienda Diunsa en San Pedro Sula, ubicada en la 7 Calle, Barrio Suyapa, abre sus puertas al público con la mayor variedad de artículos, de las mejores marcas y con la mejor experiencia de compra. Diunsa 7 Calle, la 21ª tienda de esta empresa, genera 100 empleos directos y cerca de 400 empleos indirectos. El evento de inauguración de las instalaciones de esta moderna tienda reunió a empresarios, clientes y ejecutivos de la empresa, que destacaron el aporte de Diunsa al desarrollo de país a lo largo de sus 50 años de historia; adaptando su propuesta para seguir siendo la cadena de tiendas por departamentos líder en Honduras.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, destacó que “El crecimiento de Diunsa refleja nuestro compromiso permanente con Honduras y con nuestra gente. La nueva tienda Diunsa 7 Calle es muestra de la combinación entre un legado sólido y una propuesta comercial en constante evolución, orientada a ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes”.

Una propuesta completa

La nueva tienda Diunsa está ubicada en el barrio Suyapa, 7.ª calle S. O., entre la 13.ª y la 14.ª avenidas de San Pedro Sula. El proyecto en su totalidad cuenta con 15 mil m2 de construcción y un amplio estacionamiento para 200 vehículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Diunsa 7 Calle cuenta con galería comercial, que incluye banco, farmacia, tienda de artículos para fiestas y celebraciones, restaurantes y supermercado.

La moderna tienda de 5 mil m2 tiene una amplia oferta comercial en los departamentos de tecnología y electrónica; deportes, motores, hogar, camas y mobiliario; electrodomésticos, juguetería, bebé, belleza y cuidado personal. De acuerdo con los principios de responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad, el inmueble cuenta con sistemas de alta eficiencia energética y próximamente con un proyecto de generación de energía fotovoltaica (solar), así como sistemas hídricos de alta eficiencia para el ahorro en el consumo del agua.

Un espacio para toda la familia

Con motivo de la inauguración de Diunsa 7 Calle, la empresa ha preparado una agenda de actividades para toda la familia, iniciando a las 11:00 a.m. Por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de marimba, un espectáculo de magia y la presentación de Popeyito.

La celebración continuará por la noche, con música de La Versátil y DJ Sy, para culminar con un show de luces a las 9:00 p. m. “Celebramos la apertura de Diunsa 7 Calle, en el marco de nuestro 50 aniversario, con actividades para toda la familia. Queremos que esta inauguración sea también una oportunidad para acercar la celebración a nuestros clientes y hacerlos parte de un año tan importante para Diunsa”, expresó Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa.

Sobre Diunsa