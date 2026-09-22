Cervecería Hondureña entrega un nuevo proyecto de agua comunitario

San Pedro Sula, Honduras.

Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, en colaboración con la Municipalidad de San Pedro Sula, inauguraron un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable beneficiando directamente a los habitantes de la comunidad de San José de Manchaguala en El Merendón. Este proyecto se convierte en el primer sistema formal de agua potable para la comunidad, garantizando que más de 60 familias tengan acceso permanente a agua segura para consumo humano. La infraestructura ha sido diseñada con una proyección de crecimiento de 20 años, permitiendo atender hasta 480 personas conforme aumente la población.

Hasta antes del proyecto, las familias de San José de Manchaguala obtenían agua de fuentes superficiales o de nacientes ubicadas a largas distancias, una situación que limitaba su calidad de vida y representaba riesgos para la salud debido a la ausencia de procesos adecuados de tratamiento y desinfección. Con este proyecto, Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras buscan contribuir a cerrar esta brecha de acceso, promoviendo condiciones más saludables, fortaleciendo la resiliencia hídrica de la comunidad y generando capacidades locales para la gestión sostenible del recurso hídrico.

“El agua es un recurso esencial para las personas, los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades. Con proyectos como los que venimos desarrollando en Honduras, reafirmamos nuestro compromiso por trabajar junto a aliados locales para incrementar el acceso al agua y mejorar su disponibilidad y calidad, poniendo siempre a las comunidades en el centro de nuestras acciones”, señaló William Segura, director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica y el Caribe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El nuevo sistema incorporará procesos de captación, conducción, almacenamiento, distribución y cloración que permitirán suministrar agua potable de forma continua y segura a todas las viviendas de la comunidad.