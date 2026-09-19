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Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

Los tres nuevos modelos ya se encuentran disponibles en todas las sucursales del país con promociones especiales.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:21 -
  • Redacción
Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

La reconocida cadena de tiendas presenta una innovadora propuesta que combina confort, calidad y tecnología para el hogar.
San Pedro Sula.

Diunsa continúa ampliando su propuesta de productos para el hogar con el lanzamiento de Novaris, el nuevo lineal de camas de Stelaris, una propuesta que combina diferentes alternativas de confort, soporte y calidad para responder a las necesidades y preferencias de sus clientes.

El lanzamiento oficial se realizó hoy en Diunsa 7 Calle, en San Pedro Sula, esta nueva línea también estará disponible en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional.

Novaris está conformado por tres modelos que ofrecen diferentes características, niveles de confort y alternativas de precio, diseñados para responder a distintas necesidades, preferencias y presupuestos.

Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

Novaria Aura Doble Lado, modelo Imperial/Matrimonial: destaca por su durabilidad y versatilidad, gracias a su diseño de doble lado, sistema de soporte Bonell y telas Tricott, que combinan soporte y comodidad para una experiencia de descanso placentera.

Novaris Nébula Doble Box Top, modelo Matrimonial: incorpora un sistema de soporte diseñado para brindar durabilidad y confort. Su diseño de doble lado y tejido de punto aportan suavidad y comodidad, convirtiéndolo en una alternativa para quienes buscan una experiencia de descanso confortable.

Novaris Orión Box Top, modelo Imperial/Matrimonial: cuenta con tecnología Comfort Box Top, que proporciona una sensación adicional de comodidad. Su sistema de soporte y tejido de punto combinan suavidad y firmeza, ofreciendo una alternativa equilibrada para disfrutar de un descanso reparador.

Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

“En Diunsa buscamos constantemente ampliar nuestra propuesta para nuestros clientes, incorporando productos que respondan a sus diferentes necesidades y estilos de vida. Con la llegada de Novaris fortalecemos nuestra oferta de descanso, brindando nuevas alternativas que combinan calidad, confort y variedad. Este lanzamiento también forma parte de nuestro compromiso de continuar ofreciendo lo mejor a nuestros clientes, especialmente en el marco de nuestros 50 años de trayectoria en Honduras”, expresó Carlos Murillo, jefe de mercadeo de Diunsa.

Los clientes podrán conocer la nueva línea Novaris en las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional y además, podrán aprovechar promociones exclusivas en camas Stelaris, vigentes desde hoy y hasta el 30 de septiembre, y acceder a diferentes opciones de compra y beneficios a través de CrediDiunsa y la tarjeta de crédito Diunsa Visa BAC, facilitando la adquisición de estos productos para el hogar.

¡Diunsa, 50 años juntos!

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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