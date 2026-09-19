Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

San Pedro Sula.

Diunsa continúa ampliando su propuesta de productos para el hogar con el lanzamiento de Novaris, el nuevo lineal de camas de Stelaris, una propuesta que combina diferentes alternativas de confort, soporte y calidad para responder a las necesidades y preferencias de sus clientes. El lanzamiento oficial se realizó hoy en Diunsa 7 Calle, en San Pedro Sula, esta nueva línea también estará disponible en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional. Novaris está conformado por tres modelos que ofrecen diferentes características, niveles de confort y alternativas de precio, diseñados para responder a distintas necesidades, preferencias y presupuestos.

Novaria Aura Doble Lado, modelo Imperial/Matrimonial: destaca por su durabilidad y versatilidad, gracias a su diseño de doble lado, sistema de soporte Bonell y telas Tricott, que combinan soporte y comodidad para una experiencia de descanso placentera. Novaris Nébula Doble Box Top, modelo Matrimonial: incorpora un sistema de soporte diseñado para brindar durabilidad y confort. Su diseño de doble lado y tejido de punto aportan suavidad y comodidad, convirtiéndolo en una alternativa para quienes buscan una experiencia de descanso confortable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Novaris Orión Box Top, modelo Imperial/Matrimonial: cuenta con tecnología Comfort Box Top, que proporciona una sensación adicional de comodidad. Su sistema de soporte y tejido de punto combinan suavidad y firmeza, ofreciendo una alternativa equilibrada para disfrutar de un descanso reparador.