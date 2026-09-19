Diunsa y Stelaris presentan la nueva serie de camas Novaris

Diunsa continúa ampliando su propuesta de productos para el hogar con el lanzamiento de Novaris, el nuevo lineal de camas de Stelaris, una propuesta que combina diferentes alternativas de confort, soporte y calidad para responder a las necesidades y preferencias de sus clientes.
El lanzamiento oficial se realizó hoy en Diunsa 7 Calle, en San Pedro Sula, esta nueva línea también estará disponible en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional.
Novaris está conformado por tres modelos que ofrecen diferentes características, niveles de confort y alternativas de precio, diseñados para responder a distintas necesidades, preferencias y presupuestos.
Novaria Aura Doble Lado, modelo Imperial/Matrimonial: destaca por su durabilidad y versatilidad, gracias a su diseño de doble lado, sistema de soporte Bonell y telas Tricott, que combinan soporte y comodidad para una experiencia de descanso placentera.
Novaris Nébula Doble Box Top, modelo Matrimonial: incorpora un sistema de soporte diseñado para brindar durabilidad y confort. Su diseño de doble lado y tejido de punto aportan suavidad y comodidad, convirtiéndolo en una alternativa para quienes buscan una experiencia de descanso confortable.
Novaris Orión Box Top, modelo Imperial/Matrimonial: cuenta con tecnología Comfort Box Top, que proporciona una sensación adicional de comodidad. Su sistema de soporte y tejido de punto combinan suavidad y firmeza, ofreciendo una alternativa equilibrada para disfrutar de un descanso reparador.
“En Diunsa buscamos constantemente ampliar nuestra propuesta para nuestros clientes, incorporando productos que respondan a sus diferentes necesidades y estilos de vida. Con la llegada de Novaris fortalecemos nuestra oferta de descanso, brindando nuevas alternativas que combinan calidad, confort y variedad. Este lanzamiento también forma parte de nuestro compromiso de continuar ofreciendo lo mejor a nuestros clientes, especialmente en el marco de nuestros 50 años de trayectoria en Honduras”, expresó Carlos Murillo, jefe de mercadeo de Diunsa.
Los clientes podrán conocer la nueva línea Novaris en las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional y además, podrán aprovechar promociones exclusivas en camas Stelaris, vigentes desde hoy y hasta el 30 de septiembre, y acceder a diferentes opciones de compra y beneficios a través de CrediDiunsa y la tarjeta de crédito Diunsa Visa BAC, facilitando la adquisición de estos productos para el hogar.
¡Diunsa, 50 años juntos!