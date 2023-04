La maquila y más de 40,000 mipymes serán golpeadas por Ley Tributaria

Mientras Luis Fortín , gerente del Cohep , agregó que ellos quieren “trabajar a la par del Gobierno, buscar soluciones para cambiar a este país porque trabajando de forma unilateral no se consigue absolutamente nada”.

“Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como cámaras de comercio, con todas las gremiales que están aquí representadas, hemos tomado la decisión de plantearle al Gobierno cómo poder hacer estas leyes que sean justas, equitativas y razonables para que generen mayor inversión privada y atraigan a la inversión”, dijo.

Pero, Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), considera que “la eliminación de exoneraciones a la maquila no afectará a la pequeña y mediana empresa, no es cierto”.

“Los grandes empresarios están organizados y hacen escándalo para que no aprueben esa ley. Deben reconocer que hay muchos que usan las exoneraciones para importar carros BMW y Ferrari y cambiar los enseres de sus casas”, criticó.

Según Carranza, “lo que sí preocupa y afecta es la incertidumbre creada por el Gobierno porque es una administración que no arranca y con muchas ambigüedades”. “Mientras el Gobierno no presente un proyecto sobre qué hará con el dinero logrado con la eliminación de exoneraciones, no podemos confiar porque en este país todo lo improvisan”, dijo.