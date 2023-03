Ley de Justicia Tributaria frenará la energía renovable

La gama de beneficios gozados por personas naturales y jurídicas que construyen y operan estos proyectos es tan amplia que no solo considera el impuesto sobre venta, sino otros tributos fundamentales para el fisco.

Pese a que la propuesta del gobierno es tajante y clara sobre la derogación de estos incentivos, Erick Tejada , ministro de la Secretaría de Energía , ha asegurado en los últimos días que “la Ley de Justicia Tributaria no impondrá impuestos a las remesas ni encarecerá el costo de la energía eléctrica. Lo que hará es que los ultrarricos y cúpulas empresariales que no han pagado impuestos por décadas paguen impuestos”.

Miembros de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, pese a que consideran que la Ley de Justicia Tributaria afectará a este sector, evitaron ofrecer declaraciones sobre el tema al ser consultados por Diario LA PRENSA.

La propuesta de ley, en proceso de socialización, ha desencadenado una serie de reacciones adversas dentro del sector empresarial porque sacudirá un andamiaje de incentivos instaurado como parte de una estrategia energética nacional.

Por ejemplo, Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) e inversionista en energía, ha advertido que si el Gobierno elimina los incentivos fiscales “no vendrán inversionistas a Honduras”.

“Con los incentivos que tenemos ha sido difícil que vengan. No vendrían a invertir en generación de energía eléctrica lo cual, también, no vemos que sea el deseo del sector gobierno. Ellos quieren cambiar la matriz energética: 80% gobierno y 20% sector privado, lo cual es un sistema que no trabaja (...). Guatemala es el único país de la región que tiene excedentes, que está vendiendo esos excedentes a precios superbaratos, pero es porque siguieron una línea de un sistema de la ley de energía que teníamos nosotros, la tomaron, la copiaron, la mejoraron y la implementaron”, dijo Larach a medios de comunicación.

Algunos de estos proyectos, como una planta de biomasa que opera en el parque industrial Elcatex, Choloma, Cortés, la construyeron los inversionistas con dinero otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Recientemente, Enmamuel Pineda, embajador de Francia, visitó esa planta para constatar los resultados de la cooperación.