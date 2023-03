Ley de Justicia Tributaria amenaza producción de arroz, maíz y frijol

Valladares explicó que los fenómenos recurrentes El Niño y La Niña “afectan la producción y la productividad” y este país necesita equipo agrícola, como el sistema de riego, para producir “cuando llegan los ciclos de sequía”, que provocan una reducción en la producción de los granos que forman parte de la dieta básica de los hogares hondureños.

De aprobarse esta ley, medianos y grandes productores agrícolas anuncian que abandonarían el campo y se dedicarían a actividades que exigen menos sacrificio, riesgo, menores costos y una tasa de retorno aceptable en las condiciones económicas actuales del país.

“Yo produzco arroz, no en grandes cantidades, pero tampoco en cantidades pequeñas. Mi promedio anual en cultivo son 300 manzanas, y 300 manzanas requieren una inversión anual promedio de L9 millones, no cualquiera invierte L9 millones en cuatro meses. Estamos hablando de L2.3 millones mensuales. No cualquiera se va a arriesgar. Si yo veo que esa nueva ley me va a afectar, le diré adiós al campo y que vengan otros valientes a producir la comida”, dijo Fredy Torres, presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras.

Torres, por ejemplo, debido a que la sequía será intensa este año, ha tomando medidas para asegurar la producción, ha adquirido semilla de una variedad que le permitirá obtener cosechas en 3.5 meses y no en cuatro, como normalmente lo ha estado haciendo.

“Esta es una variedad más precoz, de 105 días para tener la cosecha. Ya la tengo sembrada y está germinando. Es resistente a la sequía y a las plagas, muy valiente en el campo, entonces, paso de invertir L9 millones no en 4 meses, sino en 3.5 meses”, dijo.

Torres está de acuerdo con que el Gobierno realice una revisión de los sistemas de exoneración “por los abusos” en los cuales han incurrido algunas empresas, “sea quien sea”, sin afectar a la mayoría.“Si hacen eso, a nosotros nos afectará porque usamos maquinaria. Eso elevará nuestros costos y disminuirá las utilidades o nos aumentará las pérdidas en los momentos que las tenemos.

Al elevar los costos de producción dejaremos de cultivar, habrá desempleo, migración del campo a la ciudad y mayormente hacia Estados Unidos. Al aumentar los costos, el consumidor sufrirá las consecuencias porque habrá más inflación, el pueblo perderá más poder adquisitivo”, dijo.Los productores de lógica comercial de maíz, frijoles, arroz y otros granos utilizan maquinaria para preparar o mecanizar la tierra y cosechar de manera automatizada.