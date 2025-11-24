¿Quiénes son los "Marranos"? La historia detrás de las víctimas de accidente fatal

Al menos nueve personas perdieron la vida tras un accidente ocurrido ayer, domingo, en San José de Colinas, Santa Bárbara, cuando regresaban de un mitin político. Las víctimas, cuya mayoría era de la aldea Loma Larga, murieron a consecuencia de las graves heridas que causó el accidente en el que un camión se salió de la carretera después de embestir a varios motociclistas.
Los ocupantes del camión se trasladaban hacia la aldea San Miguel de Lajas, tras participar en un mitín político al cierre de la campaña de los partidos Nacional y Liberal. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte buscan determinar si el accidente ocurrió por exceso de velocidad del conductor o por exceso de pasajeros.
Después de la tragedia, varios videos en los que se observa el camión siniestrado se viralizaron en redes sociales. En los mismos, varios jóvenes gritan a medida que la caravana avanza. Al frente se lee una pancarta que dice "Marranos".
Los "Marranos" son un grupo de jóvenes santabarbarenses que se organizaron este año para realizar actividades de limpieza en sus comunidades. A través de esa actividad, los miembros lograron impactar en la juventud de la aldea Loma Larga y así sumaron muchos más voluntarios. En otros videos que surgieron a partir de esa historia se observan labores de limpieza de la vía pública y sitios de esparcimiento.
Según los primeros reportes, varios de ellos murieron en el accidente. El camión no logró cortar una curva y terminó saliéndose de la carretera. Antes de eso, colisionó con motociclistas. También hay víctimas mortales entre ellos y otros gravemente heridos. Fueron llevados al Hospital Santa Bárbara Integrado y otros remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas (San Pedro Sula).
Los videos muestran a los "Marranos" realizando labores de limpieza en comunidades santabarbarenses. Los jóvenes se proyectaban socialmente con su comunidad a través de esta actividad sin fines de lucro.
La comunidad colineña y santabarbarense ha lamentado los decesos de los miembros de este grupo social y el resto de víctimas del mitin político.
“Llevaba una cantidad de personas este camión, el conductor ya está detenido, es posible que exista un homicidio culposo o dolo eventual”, dijo el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández.
La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) comenzó las pericias para esclarecer el origen del siniestro y establecer eventuales responsabilidades penales. La Policía Nacional confirmó el inicio del proceso mediante la difusión de un video en sus redes sociales, en el que se observa el instante en que un camión irrumpe entre los participantes de una caravana política.
En su comunicado, la institución detalló que los investigadores están analizando material audiovisual proporcionado por asistentes al evento, con el propósito de reconstruir la secuencia del hecho y determinar los factores que pudieron influir en la pérdida de control del vehículo. La SIAT indicó que estos insumos permitirán precisar la dinámica del accidente y avanzar en la identificación de las causas.
El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando un camión cargado de simpatizantes del Partido Nacional impactó contra participantes de una caravana liberal cerca del desvío hacia Loma Larga, en la zona de San Miguel de Lajas.
De forma preliminar, las autoridades confirmaron nueve personas muertas y al menos 45 heridas; entre ellas, 33 de los aproximadamente 65 ocupantes del camión. En uno de los videos que circularon poco después, se observa al vehículo bajando sin control por una pendiente en curva antes de arrollar a varios motociclistas que encabezaban la movilización.