¿Quiénes son los "Marranos"? La historia detrás de las víctimas de accidente fatal

Los "Marranos" son un grupo de jóvenes santabarbarenses que se organizaron este año para realizar actividades de limpieza en sus comunidades. A través de esa actividad, los miembros lograron impactar en la juventud de la aldea Loma Larga y así sumaron muchos más voluntarios. En otros videos que surgieron a partir de esa historia se observan labores de limpieza de la vía pública y sitios de esparcimiento.