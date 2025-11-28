¿Cuáles serán las alzas y las rebajas en los combustibles este lunes?

Tegucigalpa

Los precios al consumidor de los combustibles inician diciembre con variaciones mixtas en el mercado hondureño. Así lo anunció hoy viernes la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen). La gasolina superior de 95 octanos y el diésel aumentarán entre 12 y 75 centavos por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República. La gasolina regular de 91 octanos, el querosene y el gas licuado vehicular bajarán entre 11 y 25 centavos por galón. Esas variaciones mixtas responden a las cotizaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, y al comportamiento del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar. La nueva estructura de precios entra en vigor este lunes 1 de diciembre a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones gasolineras autorizadas para operar en el territorio hondureño.

Nuevos precios

En San Pedro Sula, los precios de los combustibles serán los siguientes: la gasolina súper y la regular reflejan un aumento de L 0.11, ubicándose en L 100.62 y L 92.87 por galón, respectivamente. En contraste, el kerosene muestra una rebaja de L 0.25, quedando en L 77.61. Por su parte, el diésel registra un incremento de L 0.75, alcanzando los L 88.41 por galón, aunque continúa bajo subsidio estatal. En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), el doméstico mantiene su precio en L 216.99, con el subsidio del gobierno, mientras que el GLP vehicular refleja una reducción de L 0.16, estableciendo su nuevo precio en L 41.10.