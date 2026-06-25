Exportaciones de banano de repuntan y generan $163.4 millones

San Pedro Sula

Las exportaciones de banano, que experimentaron una caída pronunciada en años anteriores, logran un repunte significativo durante los primeros cuatro meses de 2026 al alcanzar $163.4 millones en divisas. Según el Informe de Comercio Exterior de Bienes a abril de 2026, purblicado este mes por el Banco Central de Honduras, “el valor de los envíos al exterior de banano se ubicó en $163.4 millones, lo que representó un aumento de $39.8 millones (32.2%) comparado con lo registrado en el mismo período de 2025”.

Honduras exportó un volumen de 8,894 millones de cajas de 40 libras, cifra que supera en 26.5% el registro del año previo e incorpora 1,863 millones de cajas adicionales. Maynor Velásquez, presidente de la Asociación de Productores Bananeros de Honduras, le dijo a Diario La Prensa que este aumento "se debe a que ha habido un aumento de precio en el mercado internacional y no a un aumento en la cantidad de hectáreas cultivadas en el país".

"Honduras perdió área cultivada debido a muchos factores. Ahora es historia decir que Honduras tiene 10,000 hectáreas cultivadas. Además de las dos compañías bananeras, solo hay unas 7 fincas produciendo banano", dijo Velásquez. Según Velásquez, "el país podría tener un sector bananero más fuerte, para generar más divisas, si hubiera un incremento de las áreas cultivadas y a una mayor inversión mediante la implementación de nuevas tecnologías y programas fitosanitarios orientados a fortalecer la producción y reducir el riesgo de enfermedades. Pero esto no ocurre porque los productores no han tenido apoyo".