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Exportaciones de banano de repuntan y generan $163.4 millones

Al cierre de abril, las exportaciones de banano generaron $163.4 millones, $39.8 millones (32.2%) más que en igual período de 2025.

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 16:19 -
  • Juan Carlos Rivera
Exportaciones de banano de repuntan y generan $163.4 millones

El valor de los envíos al exterior de banano se ubicó en $163.4 millones en los primeros cuatro meses, lo que representó un aumento de $39.8 millones (32.2%).

 Foto : La Prensa / Neptalí Romero
San Pedro Sula

Las exportaciones de banano, que experimentaron una caída pronunciada en años anteriores, logran un repunte significativo durante los primeros cuatro meses de 2026 al alcanzar $163.4 millones en divisas.

Según el Informe de Comercio Exterior de Bienes a abril de 2026, purblicado este mes por el Banco Central de Honduras, “el valor de los envíos al exterior de banano se ubicó en $163.4 millones, lo que representó un aumento de $39.8 millones (32.2%) comparado con lo registrado en el mismo período de 2025”.

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Honduras exportó un volumen de 8,894 millones de cajas de 40 libras, cifra que supera en 26.5% el registro del año previo e incorpora 1,863 millones de cajas adicionales.

Maynor Velásquez, presidente de la Asociación de Productores Bananeros de Honduras, le dijo a Diario La Prensa que este aumento "se debe a que ha habido un aumento de precio en el mercado internacional y no a un aumento en la cantidad de hectáreas cultivadas en el país".

Las tormenta Eta y Iota afectaron las plantaciones de banano en 2020 y este sector, desde entonces, no logró recuperarse.

Las tormenta Eta y Iota afectaron las plantaciones de banano en 2020 y este sector, desde entonces, no logró recuperarse.

 (Foto : La Prensa / Neptalí Romero)

"Honduras perdió área cultivada debido a muchos factores. Ahora es historia decir que Honduras tiene 10,000 hectáreas cultivadas. Además de las dos compañías bananeras, solo hay unas 7 fincas produciendo banano", dijo Velásquez.

Según Velásquez, "el país podría tener un sector bananero más fuerte, para generar más divisas, si hubiera un incremento de las áreas cultivadas y a una mayor inversión mediante la implementación de nuevas tecnologías y programas fitosanitarios orientados a fortalecer la producción y reducir el riesgo de enfermedades. Pero esto no ocurre porque los productores no han tenido apoyo".

El agro necesita una estrategia contra el fenómeno El Niño

Honduras destinó bananos primordialmente a los Estados Unidos, mercado que concentra el 94.8% del volumen total exportado.

Los datos del Banco Central revelan que las exportaciones de banano en el período enero-abril de 2024 alcanzaron $229.1 millones, monto que descendió a $123.6 millones en 2025 antes del actual repunte.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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