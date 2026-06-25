Video de explosión en el Metro de Caracas no corresponde a los terremotos de 2026​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra una explosión en el Metro de Caracas, en Venezuela. La publicación asegura que las imágenes muestran los daños provocados por el doble terremoto registrado en el país venezolano el 24 de junio de 2026. Sin embargo, esto es falso. La secuencia no corresponde a los recientes sismos en Venezuela, sino a una explosión ocurrida en septiembre de 2021 en una unidad del sistema de transporte subterráneo. “El metro de Caracas sufrió serias afectaciones por el terremoto que azotó a #Venezuela esta tarde” dice la descripción textual del video publicado en X/Twitter, visualizado más de 387 mil veces desde el 24 de junio de 2026.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno catastrófico catalogado como “doblete sísmico”. Los movimientos telúricos provocaron daños materiales, víctimas fatales y miles de desaparecidos. Los dos sismos tuvieron sus epicentros al oeste y suroeste de Morón (Carabobo) y en la franja Carabobo–Yaracuy, es decir, en la región centro-norte y centro-occidental del país. Además, Caracas fue una de las ciudades más impactadas por los movimientos telúricos, generando evacuaciones, colapso parcial de estructuras y afectaciones en distintos sectores urbanos. Hasta el 25 de junio de 2026, LA PRENSA informó que hay más de 188 muertos y 1.502 heridos, además de contabilizarse más de 30 réplicas en las últimas horas. Tras el desastre comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos atribuidos a los dos sismos. Sin embargo, LP Verifica ha identificado múltiples contenidos antiguos o fuera de contexto que fueron reutilizados para desinformar y alimentar la paranoia colectiva.

Video de 2021