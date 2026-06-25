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Raphinha: descubre por qué está quedando “pobre”, una traición impactante

El jugador brasileño ha vuelto a generar revuelo en el entorno mediático tras conocerse una supuesta situación personal y financiera que habría sacudido su círculo más cercano.

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 17:01 -
  • Redacción
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La vida del futbolista brasileño Raphinha atraviesa un panorama turbulento que mezcla la desgracia médica con un escándalo financiero.
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Una impactante revelación sacude al entorno de Raphinha en plena disputa del Mundial 2026.
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Raphinha se encuentra bajo observación médica debido a una severa lesión muscular que truncó su participación con la Selección de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026.
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Desde inicios de la semana circuló la noticia de que Raphinha tiene serios problemas económicos al extremo de que desea irse del FC Barcelona y jugar en Arabia Saudita.

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El caso del futbolista brasileño Raphinha ha generado un fuerte impacto en el entorno del fútbol internacional tras conocerse una compleja situación familiar y financiera que estaría afectando su carrera.
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Según informaciones difundidas por el periodista Léo Dias, el atacante habría descubierto que una gran parte de sus ingresos por derechos de imagen, alrededor del 80%, estaría siendo gestionada por su propio padre, lo que habría reducido significativamente su acceso real a su patrimonio acumulado durante años de carrera profesional.
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El supuesto conflicto salió a la luz en un momento inesperado, cuando el jugador y su pareja intentaban concretar la compra de una lujosa mansión valorada en cerca de 10 millones de euros.
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Durante el proceso de la firma, la operación habría quedado en pausa al detectarse que el futbolista no contaba con la liquidez necesaria para asumir el pago, situación que generó sorpresa tanto en él como en su entorno cercano.
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De acuerdo con estas versiones, fue su esposa quien comenzó a indagar en las finanzas familiares tras el inesperado contratiempo, reuniendo a su entorno para cuestionar cómo era posible que un jugador de su nivel se encontrara en una situación económica tan limitada.
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En ese momento, habría salido a la luz que la mayor parte de los ingresos por derechos de imagen del futbolista eran administrados por su padre, quedándose este con aproximadamente el 80% de las ganancias, mientras que el jugador percibía únicamente el 20%.
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Este descubrimiento habría generado un fuerte impacto emocional en el jugador, que hasta ese momento confiaba plenamente en la gestión de su entorno familiar.
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Aunque su salario como futbolista profesional en clubes de élite sigue siendo elevado, la reducción de sus ingresos globales habría limitado su capacidad de inversión y estilo de vida, especialmente en operaciones de alto valor como la compra de propiedades de lujo.
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El caso ha sido descrito por algunos cercanos como un profundo conflicto familiar, en el que se mezcla la confianza, la gestión económica y las decisiones tomadas a lo largo de su carrera
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De acuerdo con reportes del entorno del futbolista, Belloli se apropió de forma sistemática del 80 por ciento de los ingresos por derechos de imagen y acuerdos comerciales del jugador, canalizando únicamente el 20 por ciento de las ganancias al patrimonio del atleta durante gran parte de su trayectoria en la élite europea.
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La noticia ha generado un fuerte impacto en Brasil, ya que Raphinha ha sido una de las grandes figuras de la selección durante los últimos años y también ha percibido importantes ingresos gracias a contratos publicitarios y acuerdos comerciales.
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La supuesta crisis económica incluso habría llevado al futbolista a analizar la posibilidad de abandonar anticipadamente el Mundial 2026 para enfocarse en resolver sus problemas personales y financieros, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte del jugador ni de su entorno.
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Según Léo Dias, el padre de Raphinha se habría aprovechado de los derechos de imagen del jugador, quedándose con cerca del 80% de las ganancias.
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Raphinha descubrió recientemente lo que estaba pasando cuando intentó comprar una mansión con su esposa y se dio cuenta de que no tenía la cantidad de dinero que creía tener.
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La noticia de Raphinha y su drama económico le está dando la vuelta al mundo.

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