Con satélites e IA buscan prevenir plagas en el agro

San Pedro Sula

Cada año, la agricultura hondureña enfrenta el reto de las enfermedades que afectan la productividad y los ingresos de miles de familias. Plagas como la roya o la broca en el café han significado pérdidas millonarias para el sector agrícola.Mientras que el impacto global es aún mayor. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 40% de la producción agrícola mundial se pierde anualmente por esta causa.

Crea aplicación para apoyar al agro

Para el hondureño Darío Alejandro Sorto, fundador y gerente de Agrisense, una empresa de agricultura de precisión, la innovación tecnológica es una aliada clave para prevenir pérdidas y mejorar la seguridad alimentaria.

Durante la Honduran Coffee Expo, Sorto expuso cómo aplicaciones como la que su empresa creó están contribuyendo a mejorar la productividad en el sector cafetalero de Honduras. Explicó que esta herramienta combina imágenes satelitales con inteligencia artificial y algoritmos propios, desarrollados por su equipo, para monitorear los cultivos y prevenir enfermedades como la roya. "Con nuestra tecnología podemos prevenir enfermedades en un 100%, lo que nos diferencia de otras herramientas que generalmente alcanzan un 80% de efectividad. Lo que buscamos es que la agricultura se convierta en una ciencia exacta", manifestó.Detalló que el sistema se basa en la captura de espectros visuales por satélite, que permiten medir hasta 15 indicadores únicos. Estos datos, procesados mediante "machine learning" o aprendizaje de máquinas, evalúan las condiciones del suelo, los niveles de agua, la deforestación y detectan los riesgos de enfermedades.