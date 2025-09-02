Con satélites e IA buscan prevenir plagas en el agro

Cada año, la agricultura hondureña enfrenta el reto de las enfermedades que afectan la productividad y los ingresos de miles de familias.
Plagas como la roya o la broca en el café han significado pérdidas millonarias para el sector agrícola.Mientras que el impacto global es aún mayor.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 40% de la producción agrícola mundial se pierde anualmente por esta causa.
Crea aplicación para apoyar al agro
Para el hondureño Darío Alejandro Sorto, fundador y gerente de Agrisense, una empresa de agricultura de precisión, la innovación tecnológica es una aliada clave para prevenir pérdidas y mejorar la seguridad alimentaria.
Durante la Honduran Coffee Expo, Sorto expuso cómo aplicaciones como la que su empresa creó están contribuyendo a mejorar la productividad en el sector cafetalero de Honduras.
Explicó que esta herramienta combina imágenes satelitales con inteligencia artificial y algoritmos propios, desarrollados por su equipo, para monitorear los cultivos y prevenir enfermedades como la roya.
“Con nuestra tecnología podemos prevenir enfermedades en un 100%, lo que nos diferencia de otras herramientas que generalmente alcanzan un 80% de efectividad.
Lo que buscamos es que la agricultura se convierta en una ciencia exacta”, manifestó.Detalló que el sistema se basa en la captura de espectros visuales por satélite, que permiten medir hasta 15 indicadores únicos.
Estos datos, procesados mediante “machine learning” o aprendizaje de máquinas, evalúan las condiciones del suelo, los niveles de agua, la deforestación y detectan los riesgos de enfermedades.
A través de un mapa digital, el agricultor puede identificar en qué áreas del cultivo existe riesgo de roya o cualquier otra enfermedad. Además, utiliza colores para alertar sobre la gravedad de la amenaza y brinda recomendaciones concretas: qué fungicida aplicar, en qué cantidad y en qué momento hacerlo.
La aplicación se descarga en el celular, requiere conexión a internet únicamente en la fase de procesamiento y, gracias al GPS, permite recorrer la finca sin datos móviles para verificar las zonas críticas.
De esta manera, los productores obtienen un diagnóstico preciso en tiempo real de sus plantaciones.Compartió que una de las innovaciones de Agrisense es su aplicación, que funciona en invernaderos, un modelo de producción que está en crecimiento en América Latina y que demanda soluciones adaptadas a espacios controlados.
Pese a que la agricultura de precisión nació hace algunas décadas, en Honduras, la adopción de estas herramientas aún es relativamente nueva.
“Los productores utilizan más drones y sensores, pero la tecnología satelital es relativamente nueva en el país”, indicó. No obstante, destacó que poco a poco van abriendo camino, ya que actualmente trabajan con varias cooperativas agrícolas y empresas de café en el país, el principal cultivo en el que se ha probado la plataforma.Indicó que en marzo lanzaron una nueva aplicación para agricultores independientes, que ya suma cerca de 2,000 descargas en Honduras y otros países como Brasil y Estados Unidos.
Subrayó que esta tecnología representa una oportunidad para la agricultura nacional. “Si Honduras se convierte en líder de estas tecnologías puede recuperar su liderazgo en la producción agrícola de la región, mejorando la rentabilidad del sector y contribuyendo a su seguridad alimentaria.
Esto se traduce en prosperidad”, sostuvo.Para Sorto, el mensaje a los agricultores es claro, “es momento de abrirse a la tecnología que puede marcar la diferencia entre perder la cosecha o garantizar ingresos y estabilidad”