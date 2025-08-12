Impulsan programa para pymes y migrantes retornados

Honduras

La falta de oportunidades, aunada al alto costo de vida, obliga a miles de hondureños a migrar; sin embargo, otros deciden emprender con sus ideas de negocio. En ambos casos, el objetivo es beneficiar no solo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino también a migrantes retornados, a través de una nueva iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo para el sector privado, BID Invest.

El programa brindará asesoría empresarial para fortalecer el ecosistema de emprendimientos en Honduras, fomentar negocios, facilitar la reintegración de migrantes y dotar de recursos y habilidades a mujeres emprendedoras. También incluirá formación en resiliencia empresarial, toma de decisiones y resolución de conflictos, con el fin de contribuir a la generación de empleo e ingresos sostenibles hasta lograr la reintegración socioeconómica de migrantes.

Unas 150 pymes se beneficiarán con esta iniciativa, que contará con un financiamiento total de 270,000 dólares, de los cuales 150,000 dólares corresponden a una contribución de BID Invest y 120,000 dólares a un aporte del BID.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) estará a cargo de ejecutar este programa de entrenamiento para emprendedores. Dinero y Negocios (D&N) tuvo acceso exclusivo a los pormenores de la iniciativa, compartidos por María José Jarquín, representante del BID en Honduras