Impulsan programa para pymes y migrantes retornados

La falta de oportunidades, aunada al alto costo de vida, obliga a miles de hondureños a migrar; sin embargo, otros deciden emprender con sus ideas de negocio. En ambos casos, el objetivo es beneficiar no solo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino también a migrantes retornados, a través de una nueva iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo para el sector privado, BID Invest.
El programa brindará asesoría empresarial para fortalecer el ecosistema de emprendimientos en Honduras, fomentar negocios, facilitar la reintegración de migrantes y dotar de recursos y habilidades a mujeres emprendedoras. También incluirá formación en resiliencia empresarial, toma de decisiones y resolución de conflictos, con el fin de contribuir a la generación de empleo e ingresos sostenibles hasta lograr la reintegración socioeconómica de migrantes.
Unas 150 pymes se beneficiarán con esta iniciativa, que contará con un financiamiento total de 270,000 dólares, de los cuales 150,000 dólares corresponden a una contribución de BID Invest y 120,000 dólares a un aporte del BID.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) estará a cargo de ejecutar este programa de entrenamiento para emprendedores. Dinero y Negocios (D&N) tuvo acceso exclusivo a los pormenores de la iniciativa, compartidos por María José Jarquín, representante del BID en Honduras
Convocatoaria será abierta con el sector privado
En cuanto a la selección de los beneficiados, Jarquín explicó:
“La selección se realizará mediante una convocatoria abierta, a través de alianzas con actores del sector privado, sector público y sociedad civil, especialmente por medio del ecosistema cameral. Además, se utilizará información de la base de datos del Sistema Integrado de Atención al Migrante Retornado (Siamir) para identificar las zonas con alta concentración de mujeres retornadas e incluir esas áreas en las convocatorias”.
Agregó que, de acuerdo con un cronograma y plan de trabajo elaborado junto a la CCIT, los fondos se irán desembolsando a la Cámara de Comercio durante un año, conforme se cumpla cada componente de la iniciativa bajo un esquema de pago por resultados.
“El desembolso se hará a una cuenta separada definida por la organización que agrupa empresas capitalinas, conforme a sus políticas y procesos”, indicó.
La representante señaló que el BID Invest, que apoya directamente a empresas y proyectos privados, dispone de soluciones financieras y servicios de asesoría para dotar a los clientes de herramientas que les permitan un crecimiento sostenible en América Latina y el Caribe.
Áreas prioritarias
“Los servicios de asesoría que ofrecemos se centran en varias áreas prioritarias para el Grupo BID, en las que creemos que podemos aportar mayor valor. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan una porción significativa de la economía de la región y, por ello, queremos fomentar un entorno que aumente su competitividad e integración en cadenas de valor que les permitan mayor acceso al mercado. El empoderamiento económico de todos es uno de los pilares de nuestra estrategia”, manifestó Jarquín.
Añadió que, dado que el ecosistema empresarial hondureño está conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, la CCIT ofrece una cartera de servicios alineada con el perfil del tejido empresarial. Esto, junto a la metodología “Inicie y Mejore su Negocio” (Imesun), permite habilitar a propietarios y emprendedores para fortalecer sus negocios.