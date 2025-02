Déficit comercial de Honduras con China sigue en aumento

Tegucigalpa, Honduras

El intercambio comercial de mercancías generales entre Honduras y China ha cobrado auge en los últimos años después que la presidenta Xiomara Castro anunciara, en marzo de 2023, el establecimiento de relaciones diplomáticas con ese país asiático.

No obstante, esa decisión no ha impactado en el déficit comercial de Honduras con China, ya que las exportaciones de bienes nacionales no se han visto reflejada en mayores exportaciones de productos, sobre todo los anunciados como camarones y café.

Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) indica que a diciembre de 2022 el valor exportado a ese país asiático sumó 11.4 millones de dólares y $2,367.5 millones en importaciones, con un déficit de $2,356.1 millones.

Para 2023, la brecha comercial continuó creciendo al sumar 13.9 millones de dólares las exportaciones y $2,332.3 millones las importaciones, con una diferencia de $2,318.4 millones.

En el periodo 2022-2023, las exportaciones hondureñas de mercancías generales apenas crecieron en $2.5 millones, mientras que las importaciones se redujeron en $37.7 millones.