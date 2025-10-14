Exportación de camarón repunta y supera cifras de 2024

Tegucigalpa, Honduras

La industria camaronera hondureña consolida su recuperación en 2025, dejando atrás las cifras negativas del año anterior y mostrando un repunte en producción, exportaciones y generación de divisas.

Así lo confirma el más reciente informe mensual de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), que detalla que entre enero y septiembre de este año el volumen exportado alcanzó 49,458,176 libras, superando en 4,132,711 libras los envíos realizados en el mismo periodo de 2024, cuando sumaron 45,325,465 libras.

El incremento responde a una mayor producción de camarón de cultivo, que pasó de 76,589,856 a 86,851,786 libras, equivalente a un aumento interanual de 10,261,930 libras.

El dato más destacado es el crecimiento en las divisas generadas por exportaciones, que subieron de 162,757,228 a 186,725,873 dólares, lo que representa un incremento de 23,968,645 dólares, equivalente al 14.73%.

El director ejecutivo de la Andah, Javier Amador, explicó que este desempeño se debe al incremento en las exportaciones de productos con valor agregado, que al tercer trimestre alcanzaron 26,642,258 libras, el 53.84% del total exportado, por un valor de 117,418,503 dólares.

El restante 46.16% del volumen exportado, correspondiente a 22,815,918 libras, se comercializó en presentaciones sin cabeza (head on) y con concha (shell on), por un valor de 69,307,370 dólares.

La exportación de camarón con valor agregado mantiene una tendencia positiva en los últimos cuatro años, con excepción de 2024. En 2021 representaba el 40% del volumen total exportado y, pese al retroceso del año anterior, el sector cerró 2024 con ingresos de 229 millones de dólares, mostrando signos de recuperación sostenida en 2025.