El cuidado infantil, clave para la inclusión laboral en agricultura

San Pedro Sula, Honduras.

Un claro ejemplo es Keylin Aguilera, una joven de Orocuina, Choluteca, quien solo pudo sostener su trabajo en una fábrica artesanal de hamacas durante dos meses, debido a que no tenía con quién dejar a su hijo de dos años.

De acuerdo con el BM, las mujeres hondureñas dedican cinco veces más horas que los hombres al cuidado no remunerado. Esta carga limita sus posibilidades de integrarse a empleos estables, empujándolas hacia trabajos informales o no remunerados, como el trabajo familiar o por cuenta propia.

Su historia refleja una realidad común en comunidades rurales del país, donde las mujeres deben elegir entre cuidar a sus hijos o trabajar fuera del hogar.

En 2023, el 48% del empleo femenino en Honduras se encontraba en condiciones vulnerables, una cifra significativamente mayor que el 29% registrado en el caso de los hombres.

No obstante, el problema no solo es la falta de servicios de cuidado infantil, sino también los horarios de atención limitados y los recesos escolares, que no se ajustan al calendario del trabajo agrícola.

Los grupos focales revelaron que el temor al ausentismo maternal incide en la renuencia de algunos empleadores a contratar mujeres, pese a que valoran su precisión en tareas como el empaque y el procesamiento de productos.