Xabi Alonso responde sobre suplencia de Vinicius y lo que pasa con Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este domingo, tras el empate ante el Elche (2-2), que el juego de su equipo “es mejorable”, si bien precisó que la “línea es buena”, a pesar de sumar tres partidos seguidos sin ganar.

“Es fútbol, después de una buena dinámica llevamos unos resultados que no queríamos, pero sabemos lo que queremos”, dijo Alonso, que añadió que no está contento con el resultado “porque queríamos ganar”.

Xabi Alonso negó que el Real Madrid se le haya “caído” tras la victoria en el clásico ante el Barcelona y valoró que el espíritu sigue siendo bueno.