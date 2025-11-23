  1. Inicio
Xabi Alonso responde sobre suplencia de Vinicius y lo que pasa con Real Madrid

El entrenador analizó el empate ante el Elche y se refirió a la suplencia de Vinicius en el regreso del Real Madrid a LaLifa.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 18:11 -
  • Agencia EFE
Real Madrid empató 2-2 ante el Elche en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

 Fotos EFE
Madrid, España.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este domingo, tras el empate ante el Elche (2-2), que el juego de su equipo “es mejorable”, si bien precisó que la “línea es buena”, a pesar de sumar tres partidos seguidos sin ganar.

“Es fútbol, después de una buena dinámica llevamos unos resultados que no queríamos, pero sabemos lo que queremos”, dijo Alonso, que añadió que no está contento con el resultado “porque queríamos ganar”.

Xabi Alonso negó que el Real Madrid se le haya “caído” tras la victoria en el clásico ante el Barcelona y valoró que el espíritu sigue siendo bueno.

“Ante la adversidad es cuando hay que crecer. En el Real Madrid convivimos con la crítica si no hay resultados buenos”, asumió el técnico, que aseguró que la conexión con sus jugadores “va mejorando porque cada vez nos conocemos mejor”.

El técnico del Madrid lamentó que, tras una primera parte “trabajada” ante el Elche, su equipo no lograda darle “continuidad” a su juego tras el 1-1.

“Nos ha faltado ese momento, tener ocasiones, pero hemos encajado el 2-1. Luego hemos vuelto a empatar y a tener una ocasión para remontar”, recordó el entrenador, que afirmó que la suplencia de Vinicius “estaba hablada” con el jugador.

“Él lo entiende y sabe su papel y el impacto que queríamos que tuviera, como hemos hecho otras veces”, argumentó el técnico, que garantizó que su equipo está “con energía” para recuperar la buena dinámica.

