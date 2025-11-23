Real Madrid no despierta: la mala cara de Vinicius y una visita inesperada

Partidazo en el campo del Elche. El Real Madrid sufrió más de la cuenta, salvó un empate en los últimos minutos y sigue sin ganar en Liga.
El Real Madrid visitó el campo del Elche, donde el conjunto local sigue invicto tras el empate frente a los dirigidos por Xabi Alonso.
El encuentro comenzó de manera vibrante desde los primeros minutos, con ambos equipos proponiendo un ritmo intenso. Al minuto 16, Rafa Mir quedó mano a mano con Courtois, pero el portero belga reaccionó a tiempo para evitar el primero.
Pocos minutos después, Raúl Asencio estuvo muy cerca de adelantar al Real Madrid con un cabezazo que pasó rozando el poste.
Al 29, Mbappé tuvo una ocasión clarísima mano a mano, pero Iñaki Peña apareció para salvar al Elche con una gran intervención.
El arquero, perteneciente al Barcelona, le estaba ganando el duelo individual al delantero francés.
Minutos después, Mbappé encontró un balón suelto en el área y remató de primera, pero nuevamente apareció Iñaki Peña para evitar el gol.
El guardameta del Elche seguía imponiéndose ante Mbappé, convirtiéndose en la figura de la primera parte.
Al minuto 37, André Silva probó de media distancia y Courtois respondió con otra parada crucial para mantener el empate.
Sin embargo, en el segundo tiempo el Elche salió con mayor intensidad y al 52 Aleix Febas punteó un balón dentro del área para abrir el marcador.
El balón estuvo a punto de no cruzar la línea, pero terminó entrando tras golpear el vertical.
El rostro de los jugadores del Real Madrid reflejaba frustración y tensión ante el desarrollo del encuentro.
Esta imagen de Vinicius, captada al inicio del partido mientras permanecía en el banquillo, se volvió viral en redes sociales.
En otra acción, Rodrygo reclamó penal por una mano en el área, pero el árbitro la consideró una acción completamente natural.
Sin embargo, Huijsen logró el empate para los blancos tras conectar un certero remate dentro del área.
Hakimi sorprendió al aparecer en el estadio del Elche para presenciar el partido del Real Madrid.
La alegría duró poco, ya que Álvaro Muñoz marcó un golazo desde fuera del área al minuto 84 para devolverle la ventaja al Elche.
Cuando todo parecía sentenciado para el conjunto local, Jude Bellingham apareció al 87 para empujar un pase de Mbappé y firmar el 2-2.
Con este resultado, el Real Madrid acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.