  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Pichichi Liga Española: Mbappé falló y es amenazado; así marcha la tabla

Mbappé no marcó y es amenazado por cracks: así marcha la pelea por el 'Pichichi' en la Liga Española.

1 de 27

2 de 27

25. Rafa Mir (Elche) -- El delantero español se fue en blanco ante el Real Madrid y se quedó estancado con 4 anotaciones.
3 de 27

24. Moleiro (Villarreal) -- El español no anotó en el regreso de LaLiga ante el Mallorca y se mantiene con 4 tantos.
4 de 27

23. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Participó con asistencias, pero se fue en blanco en la goleada de los azulgranas al Athletic Club. Acumula 4 goles en lo que va de LaLiga EA Sports.
5 de 27

22. Iván Romero (Levante) -- Su equipo cayó en esta jornada por la mínima ante el Valencia. Se queda con 4 goles.
6 de 27

21. Hugo Duro (Valencia) -- Con un golazo de chilena le dio el triunfo a su equipo en la jornada 13. Llegó a las 4 anotaciones.
7 de 27

20. Gerard Moreno (Villarreal) -- Anotó en el triunfo 2-1 ante el Mallorca y alcanzó las 4 dianas.
8 de 27

19. Fermín López (FC Barcelona) -- Fue parte de la goleada al Athletic y también llegó a los 4 goles.
9 de 27

18. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- Es una de las sorpresas en la lista, aunque no anotó en esta fecha. También acumula 4 dianas en lo que va del torneo.
10 de 27

17. Budimir (Osasuna) -- Se ha quedado estancado con 4 goles en su cuenta.
11 de 27

16. Buchanan (Villarreal) -- El canadiense es otro de los que se ha quedado atrás y se mantiene con 4 anotaciones.
12 de 27

15. Pere Milla (Espanyol) -- Es otro de los jugadores que tiene 4 anotaciones en su cuenta.
13 de 27

14. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés no anotó en esta jornada y cuenta con 4 tantos.

 Foto EFE
14 de 27

13. Borja Mayoral (Getafe) -- También tiene en su cuenta 4 goles tras 13 jornadas de la Liga Española.
15 de 27

12. André Silva (Elche) -- Se fue en blanco ante el Real Madrid este domingo y se quedó con 4 tantos.
16 de 27

11. Antony (Real Betis) -- El jugador brasileño escala en la tabla de goleadores y cierra la lista de futbolistas con 4 tantos.
17 de 27

10. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español alcanzó las 5 dianas en lo que va de LaLiga EA Sports 2025-2026.
18 de 27

9. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano se ubica en el top 10 con sus 5 goles.
19 de 27

8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- También tiene en su cuenta 5 tantos en lo que va de LaLiga.
20 de 27

7. Vinicius (Real Madrid) -- Entró de cambio este domingo ante el Elche, pero se quedó con 5 goles.
21 de 27

6. Etta Eyong (Levante) -- El atacante es una de las sorpresas en la lista y buscará dar batalla en la pelea por el Pichichi. Acumula 6 anotaciones.
22 de 27

5. Muriqi (Mallorca) -- Otro de los inesperados goleadores que amenazan en la cima. Lleva 6 goles.
23 de 27

4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El atacante español se destapó con doblete en esta jornada y alcanzó los 7 tantos.
24 de 27

3. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino se ha quedado con 7 anotaciones y se mantiene en el podio.
25 de 27

2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco marcó ante el Athletic Club y se mantiene en la pelea con 8 tantos.
26 de 27

1. Klyan Mbappé (Real Madrid) -- El jugador francés falló en esta jornada y no pudo anotar. Sin embargo, se mantiene como líder en la pelea por el 'Pichichi' con 13 anotaciones.

 Foto EFE
27 de 27

 Foto MARCA
