Xabi Alonso se desahoga tras triunfo de Real Madrid y esto dijo sobre Vinicius

GRECIA.

"Me quedo con cosas positivas que han pasado dentro. Ya se verá, el tiempo dirá si es punto de inflexión, hemos tenido buenas sensaciones, hemos compartido cosas, el partido ha salido como queríamos en resultado en un contexto complicado por las bajas. El calendario nos pone 5 o 6 partidos fuera de casa que no ocurre muchas veces y vamos a afrontarlo", añadió.

"Lo más importante son los tres puntos que queríamos, no solo por la clasificación que nos ponemos con 12 puntos, sino por romper la dinámica de tres partidos sin ganar. No estábamos con buena sensación. El equipo ha tenido tranquilidad, madurez y confianza para no volvernos locos y dar la vuelta al partido. Nos faltó ajustar en la segunda parte y tener posesiones más largas", analizó en rueda de prensa.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid , se quedó por encima del triunfo de su equipo en Atenas ante Olympiacos (3-4), que corta su mala dinámica de resultados después de enlazar tres encuentros sin vencer, con "cosas positivas que han pasado dentro".

Pese al triunfo, Xabi Alonso reconoció que su equipo debe seguir realizando ajustes para lograr triunfos más holgados, incidiendo en aspectos defensivos tras encajar tres goles.

"Tenemos que mejorar en todo. En esas fases cuando el rival empuja, sujetarnos, hacernos fuertes, estar juntos en las distancias. Ha habido momentos que lo hicimos bien en la primera parte y los que no, mejoraremos. Hemos recuperado la pegada y hoy era ganar. Lo hemos conseguido para romper la dinámica y ahora queremos hacerlo en LaLiga también", marcó como objetivo antes de visitar al Girona en LaLiga.

Ensalzó el partido de Kylian Mbappé, autor de los cuatro tantos del Real Madrid, y lamentó el gol anulado a Vinicius. "Valoro muchas cosas además de los goles, la influencia, el liderazgo, su personalidad al hablar con los compañeros antes del partido. Son intangibles fundamentales para hacer que en un equipo haya cohesión y unidad. El gol es talento natural de Kylian", afirmó.

"Me ha dado mucha pena que gol anulado porque lo hablamos ayer, le venía muy bien a Vinicius. Es un gol típico suyo. La conexión con Kylian, el impacto que ha tenido, las dos asistencias... Va a llegar de nuevo ese gol seguro, hoy ha tenido un gran impacto", añadió.

En lo personal, Xabi reconoció mantener la tranquilidad en su momento de mayor irregularidad desde su llegada al Real Madrid. "Lo llevaba con mucha más tranquilidad de la que podéis esperar, no soy novato y sé que el camino es largo. No siempre es de rosas, hay que saber convivir con curvas complicadas, tener auto exigencia sabiendo que hay un siguiente partido que te hace mirar hacia adelante".