Mbappé se desató con Real Madrid, 'regalo' y así captaron a Xabi y Vinicius

El Real Madrid, con un encendido Mbappé, derrotó este miércoles 26 de noviembre al Olympiacos con póker del francés (3-4) en la quinta fecha de la Champions League. Te mostramos las mejores imágenes.
Fue la noche mágica del jugador francés, agregado a que se sumó a la historia tras sus cuatro goles en la Liga de Campeones.
Sin embargo, las cosas no empezaron bien para el cuadro blanco. Antes de los diez minutos y luego de una excelente jugada colectiva, Chiquinho selló el golazo para vencer a Lunin.
Pero, fue un espejismo, ya que minutos después Vinicius y Mbappé colaboraron de la mejor manera para darle la rápida remontada al Real Madrid.
El primero llegó luego de un espectacular pase de Vinicius y el francés superó la marca, se perfiló y perforó la meta local. Ese tanto llegaba al minuto 22.
Dos minutos más tarde vino un testarazo. Arda Güler mandó un centro certero y Mbappé conectó perfectamente para sellar el 1-2.
Y el tercero llegó al 29'. Mbappé definió nuevamente y certificó su triplete en apenas siete minutos: el francés andaba desatado.
Su conexión con Vinicius este miércoles fue impecable y como resultado tuvieron grandes colaboraciones en los goles.
Poco después, ambos se volvían a conectar, pero ahora el francés asistía a Vinicius y este marco, pero la jugada fue anulada.
Mbappé, después de tres partidos sin marcar, anotó tres goles en la primera mitad del partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
El hat-trick de Mbappé (en 6 minutos y 42 segundos) es el segundo más rápido en TODA la historia de la Champions League, sólo por detrás del triplete de Salah contra el Rangers en 2022 (en 6 minutos y 13 segundos).
El jugador del Real Madrid no le bastaría con sus tres goles y para el segundo tiempo tenía listo un tanto más.
Al 60' el francés marcó su cuarto tanto y ya en la presente Champions League suma nueve anotaciones.
Vinicius y Mbappé volvieron a conectarse, el brasileño le dio una de las asistencias para que marcara uno de sus goles.
Kylian Mbappé marcó cuatro goles en un partido por segunda vez en su carrera en el fútbol profesional, la primera en la Liga de Campeones, convirtiéndose en el cuarto jugador que lo logra en la historia del Real Madrid tras Di Stéfano, Puskás y Cristiando Ronaldo.
En dos ocasiones lo lograron Alfredo di Stéfano y Ferenc Puskás, en una etapa gloriosa del Real Madrid en la Copa de Europa, y más reciente, en 2015, Cristiano Ronaldo. Mbappé se convirtió en el cuarto jugador madridista que lo logra, máximo artillero de la 'Champions, con nueve tantos en apenas cinco jornadas.
Posterior a esos goles, Taremi (52') y El Kaabi (80') recortaron distancias para los locales.
Sin embargo, el Real Madrid se quedaba con los tres puntos de la quinta fecha. Son quintos con 12 puntos.
Real Madrid le dio el triunfo a Xabi Alonso, el DT festejó su cumpleaños el martes 25 de noviembre.
Todos se preguntan cómo está la relación entre Xabi Alonso y Vinicius, la siguiente imagen te lo responde: Así fueron captados tras el triunfo del Real Madrid ante Olympiacos.
Kylian Mbappé se llevó el balón a casa y fue nombrado el MVP del partido.