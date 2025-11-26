Tabla de posiciones Champions League: Real Madrid en TOP 8 y Barcelona se aleja

La Champions League cumplió con su quinta jornada de la fase liga y dejó algunos resultados sorpresivos, además de confirmarse los equipos que conforman el TOP 8 que pasarían directamente a los octavos de final del torneo de la UEFA. El Real Madrid sacó la victoria en su visita al Olympiakos. El equipo de Xabi Alonso ganó con remontada incluida 3-4 en El Pireo gracias a un póker del delantero francés Kylian Mbappé, que tuvo una gran noche. Tres de los cuatro goles los marcó en siete minutos en la primera parte. La mala noticia para los merengues fue la fragilidad de la defensa que se vio muy mal en los tres goles encajados. Además, en el arco estuvo hoy el portero ucraniano Andriy Lunin, quien es el suplente de Thibaut Courtois. Con este triunfo, el Real Madrid entró en el TOP 8, se ubicó en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Champions League con 12 puntos empatado con el PSG, el Bayern Múnich y el Inter de Milán.

⏰ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 ⏰



📍 Lluvia de goles en una espectacular noche de fútbol#UCL pic.twitter.com/3i5dW5irv9 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 26, 2025

En la cima de la clasificación se encuentra el Arsenal de Mikel Artera que se impuso en Londres por 3-1 contra el Bayern Múnich, que perdió el invicto que tenía en toda la temporada. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Los Gunners son primeros con 15 puntos, cuenta sus partidos por victorias en la Champions League. En el segundo puesto está el PSG que ganó un partido frenético 5-3 contra el Tottenham.

El Bayern, pese a le derrota frente al Arsenal, quedó tercero y el Inter de Milán es cuarto luego de perder a domicilio 2-1 contra el Atlético de Madrid.

El TOP 8 lo completan tres equipos con 10 puntos. El Borussia Dortmund, sexto, Chelsea, séptimo y octavo el Sporting Lisboa que goleó por 3-0 al Club Brujas. El FC Barcelona quedó lejos de los puestos de clasificación directa luego de su dura derrota 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. Los de Hansi Flick quedaron en el puesto 18 de la tabla de posiciones con apenas 7 puntos. Otro que perdió de manera estrepitosa fue el Liverpool, cayendo en Anfield 1-4 contra el PSV Eindhoven.

FORMATO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

La UEFA cambió de formato en la Champions League desde la temporada pasada y ahora los 8 primeros lugares de la tabla de posiciones pasarán directamente a octavos de final. Los clubes que ocupen los puestos entre el 9 y 24 se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta en una fase previa (playoffs o 16avos de final), cuyos ganadores avanzarán para enfrentar a los clasificados directos, mientras que los perdedores caerán eliminados. No hay descensos a las eliminatorias de Europa League. Los clubes que se ubiquen entre los puestos 25 y 36 quedarán inmediatamente fuera de Europa. Esto significa que el equipo que se ubique en el puesto 24 de la fase de grupos, un sitial suficiente para un cupo en Europa League bajo el sistema actual tiene probabilidades de avanzar hasta coronarse Campeón de Europa. La competición volverá al formato tradicional a partir de la fase de octavos de final.