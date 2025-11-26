Mbappé se exhibe en Champions League con un póker: tres goles en 7 minutos

El Pireo, Grecia.

Kylian Mbappé se ha paseado este miércoles por El Pireo, Grecia, donde el delantero francés se ha exhibido marcando un póker de goles para la victoria momentánea del Real Madrid (3-4) contra el Olympiakos, por la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Los merengues empezaron perdiendo en el Estadio Georgios Karaiskakis por el golazo del centrocampista portugués Chiquinho, pero en una ráfaga lo remontó el Real Madrid con la brillante actuación de Mbappé.

El goleador francés en siete minutos le dio vuelta con su hat-trick. A los 22', maravilloso pase de tres dedos de Vinicius para la carrera de Mbappé que no falla en el mano a mano con un disparo raso que se le va entre las piernas al portero griego Konstantinos Tzolakis.