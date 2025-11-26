Mbappé se exhibe en Champions League con un póker: tres goles en 7 minutos

Kylian Mbappé se ha paseado este miércoles por El Pireo, Grecia, donde el delantero francés se ha exhibido marcando un póker de goles para la victoria momentánea del Real Madrid (3-4) contra el Olympiakos, por la quinta jornada de la UEFA Champions League.
Los merengues empezaron perdiendo en el Estadio Georgios Karaiskakis por el golazo del centrocampista portugués Chiquinho, pero en una ráfaga lo remontó el Real Madrid con la brillante actuación de Mbappé.
El goleador francés en siete minutos le dio vuelta con su hat-trick. A los 22', maravilloso pase de tres dedos de Vinicius para la carrera de Mbappé que no falla en el mano a mano con un disparo raso que se le va entre las piernas al portero griego Konstantinos Tzolakis.
🤩 @KMbappe ️— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 26, 2025
⚽️ 22' 1⃣-1⃣
⚽️ 24' 1⃣-2⃣
⚽️ 29' 1⃣-3⃣#UCL pic.twitter.com/Z90fJketF7
Dos minutos después, llegó el doblete de Mbappé tras un centro del turco Arda Güler y que cabeceó de manera perfecta el capitán de Francia para mandar la pelota al fondo de la red.
Encontró el Real Madrid el tercero en el 29' y fue por medio de una gran asistencia de Eduardo Camavinga, dejando solo a Mbappé que no cae en el fuera de juego, se perfila ante el guardameta local define con el interior de su pierna derecha.
En la segunda parte, el galo firmó su póker en un jugadón de Vinicius. El brasileño superó su marca por un costado, asistió a la llegada de Mbappé que puteó el balón ante un defensa y anotó su cuarto tanto del partido.
😎 ¡@KMbappe, de RÉCORD! 😎— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2025
⚽️ ¡Ha conseguido el SEGUNDO HAT-TRICK MÁS RÁPIDO de la HISTORIA de la CHAMPIONS!
👉 Lo ha logrado en 6 minutos y 42 segundos. El más rápido, de Salah, fue en 6 minutos y 12 segundos. pic.twitter.com/CHYjSn1MMG
Kylian Mbappé suma y sigue, está firmando una tremenda temporada goleadora. Ya acumula 22 goles en 22 partidos en todas las competiciones con la camiseta de los blancos que dirige Xabi Alonso.
Además, Kylian Mbappé se ha colocado en el liderato de la tabla de goleadores de la Champions League con este póker, llegando a 9 tantos en cinco jornadas, tres más que Victor Osimhen del Galatasaray y cuatro más que Harry Kane, del Bayern Múnich, y Erling Haaland, del Manchester City.