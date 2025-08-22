Video del momento en que Ricky es golpeado en la cabeza con una lata

San Pedro Sula

El momento más lamentable de la revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador se registró en el segundo tiempo, cuando al salvadoreño Ricky lo golpearon con una lata en la cabeza.

Se jugaban los 56 minutos cuando los aficionados de Honduras estaban molestos y comenzaron a lanzar objetos.

En ese momento, una lata impactó en la cabeza del influencer salvadoreño Ricky.