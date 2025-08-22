Video del momento en que Ricky es golpeado en la cabeza con una lata

El momento más lamentable de la revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador se registró en el segundo tiempo, cuando al salvadoreño Ricky lo golpearon con una lata en la cabeza.
Se jugaban los 56 minutos cuando los aficionados de Honduras estaban molestos y comenzaron a lanzar objetos.
En ese momento, una lata impactó en la cabeza del influencer salvadoreño Ricky.
En ese instante el ánimo se caldeó y aunque la posición de Ricky era de que terminar el juego, los hondureños lo convencieron y continuó con normalidad.
Ricky en el primer tiempo también había pedido abandonar el campo.