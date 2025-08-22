  1. Inicio
  2. · Deportes

Video del momento en que Ricky es golpeado en la cabeza con una lata

El líder de los tiktokers de El Salvador pidió a sus compatriotas abandonar el campo, pero lograron convencerlo de quedarse

San Pedro Sula

El momento más lamentable de la revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador se registró en el segundo tiempo, cuando al salvadoreño Ricky lo golpearon con una lata en la cabeza.

Se jugaban los 56 minutos cuando los aficionados de Honduras estaban molestos y comenzaron a lanzar objetos.

En ese momento, una lata impactó en la cabeza del influencer salvadoreño Ricky.

En ese instante el ánimo se caldeó y aunque la posición de Ricky era de que terminar el juego, los hondureños lo convencieron y continuó con normalidad.

Ricky en el primer tiempo también había pedido abandonar el campo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias