Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán

La emoción se desbordó en el Estadio Francisco Morazán cuando, en el minuto 29:36 del primer tiempo, Lester Cardona, conocido como Supremo, abrió el marcador para la selección de tiktokers de Honduras en el esperado duelo contra El Salvador.
El festejo no se hizo esperar. Tras la celebración con sus compañeros de equipo, el delantero hondureño se dirigió de inmediato hacia la periodista hondureña, Milagro Flores, con quien compartió un momento especial frente a miles de espectadores.
Supremo le tomó la mano, bailaron unos instantes y luego la abrazó de manera efusiva, mientras la afición hondureña celebraba con algarabía el primer gol del encuentro.
El gesto encendió aún más la euforia del público, quienes gritaban y pedían "beso, beso, beso".
Minutos antes, durante la entrega de un reconocimiento al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, Supremo había adelantado que “su futura esposa le entregaría el premio”.
Quien realizó la entrega fue precisamente Milagros Flores, estas palabras causaron los gritos entre los fanáticos.
Supremo celebró junto a su equipo el primer gol. El Loco de la Selva gritó y saltó por la anotación.
Los tiktokers hondureños no dudaron en celebrar a lo grande su primer triunfo de la revancha contra El Salvador.
La celebración del gol quedará como uno de los momentos más comentados del primer tiempo.
"Gooool de la H", gritó con alegría el público hondureño.
Locura la que se vivió tras la anotación de penal convertido por Supremo.