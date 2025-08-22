  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán

Tras el primer gol, Supremo se dirigió de inmediato hacia Milagro Flores. Esta fue la reacción.

Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
1 de 12

La emoción se desbordó en el Estadio Francisco Morazán cuando, en el minuto 29:36 del primer tiempo, Lester Cardona, conocido como Supremo, abrió el marcador para la selección de tiktokers de Honduras en el esperado duelo contra El Salvador.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
2 de 12

El festejo no se hizo esperar. Tras la celebración con sus compañeros de equipo, el delantero hondureño se dirigió de inmediato hacia la periodista hondureña, Milagro Flores, con quien compartió un momento especial frente a miles de espectadores.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
3 de 12

Supremo le tomó la mano, bailaron unos instantes y luego la abrazó de manera efusiva, mientras la afición hondureña celebraba con algarabía el primer gol del encuentro.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
4 de 12

El gesto encendió aún más la euforia del público, quienes gritaban y pedían "beso, beso, beso".

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
5 de 12

Minutos antes, durante la entrega de un reconocimiento al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, Supremo había adelantado que “su futura esposa le entregaría el premio”.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
6 de 12

Quien realizó la entrega fue precisamente Milagros Flores, estas palabras causaron los gritos entre los fanáticos.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
7 de 12

Supremo celebró junto a su equipo el primer gol. El Loco de la Selva gritó y saltó por la anotación.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
8 de 12

Los tiktokers hondureños no dudaron en celebrar a lo grande su primer triunfo de la revancha contra El Salvador.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
9 de 12

La celebración del gol quedará como uno de los momentos más comentados del primer tiempo.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
10 de 12

"Gooool de la H", gritó con alegría el público hondureño.

 Foto: Joseph Amaya / OPSA
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
11 de 12
Así celebró Supremo su primer gol con Milagro Flores en el estadio Morazán
12 de 12

Locura la que se vivió tras la anotación de penal convertido por Supremo.
Cargar más fotos