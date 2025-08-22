Tiktokers Honduras vs El Salvador: así se vivió el triunfo de los catrachos

San Pedro Sula, Honduras.

¡Cumplieron! La Selección de Tiktokers de Honduras llenó su sed de revancha y este viernes venció por 2-1 en el Estadio Morazán a los creadores de contenido de El Salvador en un entretenido duelo que tuvo de todo en San Pedro Sula. Los catrachos se repusieron del 3-2 de la ida y ante su gente cumplieron al darles una alegría. Supremo fue el anotador de uno de los tantos y al final se vino otro golazo por parte de la "H Tiktokera".

Tiktokers Honduras vs El Salvador, EN VIVO

FINAL DEL PARTIDO // Honduras 2-1 El Salvador

MINUTO 88 -- ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE HONDURAS! Golazo de la "H" TikTokera y se vuelven a poner en ventaja ante El Salvador.

MINUTO 85 -- Le queda solita a Ramos y Honduras se pierde el 2-1 en la recta final del partido. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

MINUTO 76 -- El 'Uy, uy, uy' le roba el balón al arquero de las manos y marca, pero el juez lo anula por quitarlo de esa forma.

MINUTO 62 -- Siguen las acciones del partido tras la bronca.

MINUTO 55 -- Otra vez Ricky se quiere ir con toda la plantilla de El Salvador. Alegan que un jugador catracho no estuvo en la ida, vaya a jugar esta noche.

MINUTO 52 -- ¡GOL DE EL SALVADOR! El Salvador le empata a los Tiktokers de Honduras 1-1. La 'More' no pudo hacer nada.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO -- Honduras busca aumentar la ventaja sobre El Salvador

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO

MINUTO 52 -- ATAJADAAA DE LA MOREEEEE. El creador de contenido se luce para tapar un gran tiro libre de El Salvador.

MINUTO 46 -- El partido sigue, tras la bronca regresan las acciones al terreno de juego.

MINUTO 43 -- Se pausa el partido. Ricky hace fuertes reclamos y pide a sus jugadores salir del terreno de juego.

MINUTO 39 -- PERO DAVIS FLOOOOOOOOOOW. El catracho vuelve a intentar la misma tras su golazo en El Salvador, pero estuvo cerca.

MINUTO 34 -- Centro de Rafiña y 'San Andres' no llega a tiempo para cerrar. Se le escapa el segundo gol a Honduras.

SUPREMO... SUPREMOOOOOO SE FUE A FESTEJAR CON MILAGRO FLORES

MINUTO 30 -- ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE HONDURAS! Supremo marca desde el punto penal y pone a ganar a los Tiktokers de Honduras vs El Salvador.

MINUTO 26 -- PENAL A FAVOR DE HONDURAS. Mano clara dentro del área.

MINUTO 23 -- Shin Fujiyama se quita a varios rivales adelante de la media cancha. Es el mejor, de momento.

MINUTO 21 -- Davis Flow con derechazo de tiro libre y pasa cerca de la meta de El Salvador.

MINUTO 19 -- Davis Flow cobra y Shin Fujiyama remata, pero se va desviado.

MINUTO 18 -- La acción fue fuera del área y el árbitro marca falta sobre los linderos del área. Ya no hay penal.

MINUTO 17 -- PENAAAAAAAAAAAAL PARA HONDURAS

MINUTO 14 -- SUPREMOOOOOOOOOOOO. El creador de contenido queda solo frente al marco, la intenta picar y la manda por encima del poste.

MINUTO 12 -- Los catrachos se animan en el ataque, pero El Salvador no los deja avanzar.

MINUTO 9 -- ¡NO HAY PENAL! El juez decide no sancionar el lanzamiento de El Salvador contra Honduras.

MINUTO 7 -- Todavía no hay decisión del árbitro. Se espera si hay penal o no.

MINUTO 4 -- SE REVISA LA JUGADA EN EL VAR

MINUTO 3 -- 'La More' sale tras un tiro libre y el juez sanciona falta dentro del área. Los catrachos piden revision del VAR.

MINUTO 2 -- UUUUUUFFFFF. Supremo falla frente al marco y Honduras más cerca del primero. El Salvador no logra avanzar.

¡COMIENZA EL PRIMER TIEMPO! Ya se juega la revancha entre los creadores de contenido de Honduras vs El Salvador.

¡FUROR POR LAS POMPONERAS! L

LLEGA UNA DE LAS PRIMERAS SORPRESAS DE LA NOCHE

ALINEACIÓN DE HONDURAS: La More; Rafiña, Barbarito, Chaval, Osvaldo, Mr. JC, Filander Zelaya, Shin Fujiyama, Dembélé, Supremo y Davis Flow.

¡Se van a los camerinos! Los catrachos ya se van a alistar para el juego. ¡Ya falta poco!

Los creadores de contenido de El Salvador vuelven a calentar. El partido inicia a las 7:00 PM.

ENFADO // Molestia en los creadores de contenido de El Salvador: los Tiktokers alegan que el partido estaba pactado a las 6:00 PM, ellos ya entrenaron y están uniformados; Honduras está con los calentamientos.

¡Qué elegancia, Profe! El "Loco de la Selva" llega comandando a la Selección de Tiktokers de Honduras en el Morazán.

PARA DESTACAR // Supremo le entrega reconocimiento a Shin Fujiyama por su la gran labor en Honduras.

¡Una locura! La "H" Tiktokera tuvo problemas para ingresar al Morazán, ya que los aficionados no dejaban entrar al bus al estadio por muchos seguidores en la entrada.

La Copa del juego entre creadores de contenido ya presente en el recinto sampedrano.

MILAGRO FLORES SE ROBA EL SHOW

Los creadores de contenido catracho ya parten rumbo al Estadio a horas para el inicio del juego.

DATO // 'Supremo', reveló que una de las tantas curiosidades que tendrá este partido será la inclusión de VAR, tecnología que ni siquiera tiene la liga profesional de fútbol en Honduras.

¡GRAN RECIBIMIENTO! La llegada de los creadores de contenido de El Salvador.

DATO // El evento contará con 10 cámaras en total y "tendremos una 'kisscam' para ver si hay infieles besándose, para que el público se entretenga, saque memes y clips. También en los camerinos tendremos cámaras”, dijo el creador de contenido, Supremo, en una jocosa rueda de prensa. "Siempre pasa lo mismo en los shows de Honduras, entonces yo quería un flow 'súper wow', pero no hay artistas de esa magnitud. Vamos a darle la oportunidad a artistas nuevos que están pegados como KBP, Jr Clark y Lil David que pegó una canción y es la única que va a cantar", dijo.

¡AMBIENTAZO EN SAN PEDRO SULA!

¡FUROR POR MILAGRO! Ya llegó una de las más esperadas para el partido de creadores de contenido: Milagro Flores.

Empiezan a llegar reconocidas personalidades de Honduras. ¡MILAGRO FLORES PRESENTE!

¡Furor en San Pedro Sula! Comienza a llenarse el Estadio Morazán a pocas horas del inicio del partido.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del esperado juego entre TikTokers de Honduras vs El Salvador!

Lista de TikTokers hondureños ante El Salvador