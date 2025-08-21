Brayan, La Playa: "Es entretenimiento, pero no queremos perder"

San Pedro Sula

Brayan Domínguez, conocido como La Playa, se comprometió a dar un espectáculo y le lanzó una advertencia a la selección de tiktokers de El Salvador.

Asegura que el juego de este viernes en el estadio de Morazán será un show que nadie se debe perder.

¿Cómo se está preparando en este momento?

Yo me acabo de agregar, estoy tratando de llevar una disciplina para el partido. Es entretenimiento, pero no queremos perder. Queremos darle un show de entretenimiento a la gente.

Se había planteado un reto de que los jugadores debían tener medio millón de seguidores. ¿Lograste alcanzar esta cifra de 500 mil seguidores o ya lo tenías?

La verdad que no. Pero estoy muy agradecido con la gente que me apoya y con quienes se quedaron conmigo desde el inicio. Eso es lo que realmente vale.

Algunos jugadores han tenido conflictos o situaciones fuera de la cancha, incluso se habla de expulsiones. ¿Cómo lo manejas?

Vengo llegando, me estoy dando cuenta del chismecito, porque soy una señora chismosa. Me gusta el chisme, como a todos. Lo que importa es lo que suceda en la cancha. Soy un jugador más y no sé cómo se dieron las cosas.

Es importante el apoyo que han recibido por parte de Supremo...

Yo siempre lo he dicho, que los únicos que tenían la convocatoria para un evento como este son Supremo y Los Hijos de Morazán y hasta ahorita no han defraudado

¿Qué mensaje le das a la población que tal vez tiene dudas?

Brian: Que asistan, que no tengan miedo. Sabemos que hay preocupaciones sobre seguridad, pero este será un buen partido, entre salvadoreños y con respeto. No hay razón para irse ni para desconfiar. Lo importante es que todos pasemos un buen momento y disfrutemos juntos.