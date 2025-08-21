  1. Inicio
¿El doble de Richard Ríos? Así es el preparador físico de los tiktokers hondureños

El ambiente ya se calienta para el esperado duelo entre los tiktokers de Honduras y El Salvador, que se enfrentarán este viernes en el Estadio Francisco Morazán.

  • 21 de agosto de 2025 a las 09:16 -
  • Marcos Roque
Mientras el equipo catracho se prepara con todo para buscar la revancha, un personaje ha robado cámara en redes sociales: se trata de Daniel, el preparador físico del equipo, a quien muchos llaman el "Richard Ríos hondureño".
El esperado partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador está por disputarse, generando gran expectativa entre los fans.
Los creadores catrachos llegan motivados y con sed de revancha tras caer en el primer duelo.
En ese primer encuentro, El Salvador se llevó la victoria jugando en casa.
La revancha se jugará este viernes en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Los tiktokers hondureños se han ganado al público no solo por su carisma, sino también por su dedicación en los entrenamientos.
Entre los protagonistas destaca un personaje que ha llamado mucho la atención en redes.

Se trata de Daniel, el preparador físico del equipo hondureño, conocido por su parecido con el colombiano Richard Ríos.
El "Richard Ríos hondureño" apareció por primera vez en los videos de Supremo en TikTok. También ha sido visto en camerinos, lo que confirma su rol clave en el grupo.
Daniel muestra en sus redes su pasión por el fitness y el fútbol.
Su cuenta de Instagram es privada, pero en TikTok ha subido contenido que ha generado miles de comentarios.
Muchos de esos comentarios provienen de fanáticas que han quedado cautivadas por su físico y carisma.
En los videos junto a Supremo, se nota que el “doble” de Richard Ríos ya es una figura popular.
Su presencia ha sido tan notoria que muchos usuarios lo consideran parte fundamental del grupo.
Muchas lo han apodado el “crush” del equipo por su físico y su actitud tranquila.
A pesar de su popularidad, Daniel ha dejado claro en sus redes que está casado.​
