¿Supremo expulsó del equipo a tres tiktokers de Honduras por altercado en centro comercial?

Una polémica rodea a la selección de tiktokers de Honduras antes del partido ante El Salvador debido a un altercado ocurrido en un centro comercial, lo que provocó una decisión de Supremo.
La selección de tiktokers de Honduras se prepara para encarar la "gran revancha" ante El Salvador este viernes 22 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula.
El partido se jugará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los creadores de contenido buscarán ganar a los salvadoreños.
El partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador ha generado gran revuelo en territorio hondureño y promete muchas emociones y sonrisas.
Para este juego en tierras catrachas los creadores de contenido decidieron hacer todo de manera más profesional.
Desde el pasado lunes se instalaron en un reconocido hotel sampedrano para iniciar el periodo de concentración de cara a la gran cita.
Todo era felicidad en el bunker hondureño hasta el día de ayer. Lo impensado sucedió en un podcast al que asistieron los jugadores catrachos.
La creadora de contenido Ana Alvarado, mejor conocida como Lipstickfables, se encontraba realizando una transmisión en vivo en su canal de Youtube con los jugadores de la "H".
Todo era tranquilidad hasta que llegó Fancony, miembro de los Hijos de Morazán, con intenciones de agredir al esposo de Ana Alvarado.
El momento se puso tenso hasta el punto en que tuvo que intervenir la Policía Nacional de Honduras. Fue las misma Ana Alvarado quien hizo la llamada a los servicios de seguridad.
Otros miembros de la selección de tiktokers de Honduras como Mr Jc y Davis Flow también estuvieron envueltos en el altercado contra la pareja de Lipstickfables.
Davis Flow fue otro de los tiktokers involucrados en el altercado por la mala actitud de Jorge Cordero, pareja de Ana Alvarado.
Supremo es uno de los encargados del evento y se sintió ofendido con la acción protagonizada por algunos jugadores de la selección de tiktokers. Ante esto, decidió expulsar a los involucrados en el altercado en un reconocido centro comercial de San Pedro Sula.
"3 jugadores serán destituido por mal comportamiento y no vamos a permitir que por 3 personas relajeras nuestros patrocinadores se quieran retirar", dice el mensaje de Lester Cardona (Supremo). Además, se puede apreciar cuando elimina del grupo de seleccionados a Mr Jc, Davis Flow y Fancony.
Pese a ese mal momento, al evento asistieron los seleccionados y algunos de sus amigos para compartir un momento divertido como parte de sus actividades recreativas antes del día cero.
Horas después, Supremo aclaró la polémica y explicó por qué sacó a los tiktokers del grupo de seleccionados.
Supremo aseguró que los tres tiktokers siguen en el equipo. "Solo era un susto que les di para que se comportaran", dijo a Diario La Prensa.
El Loco de la Selva también dijo que nadie ha sido expulsado de la selección de Tiktokers para el partido ante El Salvador.