Tiktokers Honduras vs El Salvador: El VAR fue protagonista en el inicio del partido

San Pedro Sula, Honduras.

Apenas a los cuatro minutos de haber comenzado el duelo de influencers, el árbitro central sancionó una falta penal a favor del conjunto salvadoreño.

La polémica arbitral se hizo presente en el inicio del partido amistoso que disputaron los tiktokers de la selección de Honduras y de El Salvador.

Todo comenzó tras una mala salida de La More, portero de la escuadra hondureña, tras una serie de rebotes dentro del área el encargado de impartir justicia marcó en el instante una falta desde los 12 pasos para los visitantes.

El reclamo evidentemente se hizo notar en los tiktokers hondureños, por lo que el árbitro central del juego tomó la decisión de ir a revisar la acción en el VAR.

Luego de unos minutos, el central decidió retractarse y no marcó absolutamente nada.

A los 17 minutos siempre del primer tiempo, llegó otra polémica ya que el árbitro cobró una polémica falta penal a favor de los tiktokers de la selección de Honduras.

Supremo recibió una falta, el encargado de impartir justicia la sancionó como penal, pero posteriormente se auxilió de unos asistentes y se retractó por lo que cobró la acción como tiro libre directo.