La More a Jorge Cordero: "Nadie te quiere, date cuenta bebé"

A pocas horas del esperado partido entre los tiktokers de Honduras contra El Salvador, una nueva bomba de la polémica ha estallado y salpica a Jorge Cordero, Fancony, Davis Flow y Mr JC.
Y es que la transmisión del Podcast El Lengüetazo por poco se convierte en ring de boxeo entre el esposo de Ana Alvarado, Fancony, Davis Flow y Mr JC.
Ante esto, La More, quien también ha tenido roces en el pasado con El Lengüetazo, no dudó en dar su opinión y se fue con todo contra Jorge Cordero, aclarando que su problema no es con Ana Alvarado.
"A Ana la amamos, siempre se lo he dicho, el problema es el marido, a Cordero aquí nadie lo quiere, date cuenta bebé, al hombre aquí nadie lo quiere, nadie lo pasa porque se ha dedicado a venir y referirse de una manera despectiva a nosotros los hondureños", dijo La More a DIARIO LA PRENSA.
"Viene con una actitud retadora, en vez de venir tranquilo y en paz, no mi rey, aquí estás en Honduras, aquí no estás en Miami mi rey", añadió La More.
La More dejó claro que su problema no es con Ana Alvarado y aseguró que a Ana le tiene mucho cariño y respeto.
"Nosotros no tenemos nada con Ana, a Ana nosotros la amamos, a Cordero es que no, no es grato en Honduras", aclaró.
Hasta el momento, Jorge Cordero no ha respondido a este comentario de La More, sin embargo, Ana Alvarado sí se ha pronunciado en redes sociales.
La More es un reconocido creador de contenido hondureño, destacado por su comedia y espontaneidad en sus videos.
Por su parte, Ana Alvarado y su esposo Jorge Cordero, se han convertido en dos personajes superpolémicos con su podcast El Lengüetazo.