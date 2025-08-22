Supremo se luce con golazo de penal ante El Salvador y celebra con Milagro Flores

La Selección de tiktokers de Honduras se puso en ventaja en el marcador contra El Salvador en el Estadio Morazán, con el golazo de su capitán Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como 'Supremo'.
El delantero no perdonó desde el punto penal cuando el árbitro pitó una mano dentro del área luego de un remate del propio de Supremo tras un tiro de esquina.
Supremo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y lo hizo con un derechazo al ángulo para estremecer el recinto sampedrano, donde no cabe ninguna alma. Se vendieron todas las entradas.
El tanto de Supremo a los 30 miuntos levantó a todos los presentes y el creador de contenido lo festejó bailando punta con la su pareja, la periodista Milagro Flores.