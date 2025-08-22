Supremo se luce con golazo de penal ante El Salvador y celebra con Milagro Flores

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de tiktokers de Honduras se puso en ventaja en el marcador contra El Salvador en el Estadio Morazán, con el golazo de su capitán Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como 'Supremo'.

El delantero no perdonó desde el punto penal cuando el árbitro pitó una mano dentro del área luego de un remate del propio de Supremo tras un tiro de esquina.