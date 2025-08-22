Milagro Flores 'enamora' a Supremo y se emociona: así llegó al partido de tiktokers en el Morazán

La presentadora hondureña Milagro Flores no se podía perder el juego de tiktokers de Honduras vs El Salvador y sorprendió con su apoyo a Supremo. Dedicó unas bonitas palabras, muy emocionada.
La presencia de Milagro Flores para el partido de tiktokers de Honduras y El Salvador era una de las más esperadas, y ella no podía faltar para apoyar a Supremo.
Sonriente y saludando al público, llegó Milagro Flores al estadio Morazán de San Pedro Sula para el encuentro futbolístico que ha causado furor en Honduras.
Milagro Flores desde hace unas semanas se la ha visto saliendon Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales.
La presentadora de televisión de HCH cautivó en el estadio Morazán antes del inicio del partido de tiktokers de Honduras y El Salvador.
'Mili' llegó al Morazán y es la principal animadora de Supremo, el organizador del evento viral.
"Solo quiero decirle a Supremo que independientemente del marcador, lo hizo súper bien, yo se el alma, corazón, empeño y esfuerzo que le puso a este evento para que el público lo disfrutará", dijo Flores a Diario La Prensa.
"Él ya es ganador, es un sueño cumplido para él, le deseo lo mejor y es el inicio de muchas cosas buenas que Dios tiene preparadas para él, así que muchos éxitos", agregó.
Al borde de las lágrimas, Milagros Flores se mostró muy emocionada por el legro de Supremo: "Esto es apenas el inicio de muchos sueños que va a cumplir, yo solo le dije que lo disfrute porque esto se lo va a contar a sus nietos y les va a decir que ´llenamos un estadio´. Y sino le creen hay pruebas".
Por ello, la presentadora de televisión no se vistió con una simple camiseta de la 'H', sino que portó una con el dorsal que usará Supremo.
Supremo, además de ser el organizador del evento, figura como el capitán de la selección tiktokera, jugando como atacante con el dorsal "7".
La bella conductora era una de las invitadas especiales más esperadas para este juego entre TIktokers de Honduras vs El Salvador
Milagro Flores se llevó un pequeño susto en su ingreso al terreno de juego del estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los aspersores del estadio se activaron y sorprendieron a la hermosa presentadora catracha.
Milagro Flores reaccionó de la mejor forma y solo pasó del "susto". Así posaba después de lo que pasó.
Si bien no han oficializado un noviazgo formal, tanto Milagro Flores como Supremo han dado a conocer que están en la etapa de conocerse. Estando en esta etapa, ambos han reflejado mucho cariño y amor mutuo, por lo que muchos de sus seguidores apuntan en que no tardarán en ser novios.