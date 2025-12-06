Impactante confesión del técnico del Victoria tras no presentarse a jugar ante Olimpia

La Ceiba, Honduras.

Un momento vergonzoso se vivió la tarde de este sábado en la Liga Nacional de Honduras luego de que la plantilla de futbolistas del Victoria tomó la decisión de no presentarse a disputar su partido ante Olimpia en el cierre de las vueltas regulares. Primero se manejó la opción de que plantel del club ceibeño iba a viajar a Tegucigalpa vía aérea, pero conforme fue pasando el transcurso de este sábado decidieron no viajar a la capital para el juego oficial de la jornada 22. Jhon Jairo López, entrenador del Victoria, dio la cara y en charla con TVC reveló impactantes confesiones al señalar los terribles meses que ha tenido que vivir junto a su cuerpo técnico y futbolistas al no recibir su salario.

El estratega colombiano del conjunto lechero explicó que mantenía una última esperanza de que les pudieran pagar al menos un mes para poder cerrar el campeonato, sin embargo, indicó que solamente se les canceló el 30% del mes de julio a siete jugadores.

Por otra parte, Jairo López informó que este domingo viaja a su natal Colombia y amenazó que si la situación sigue de la misma manera, con dolor en su alma no volverá a tomar las riendas de la institución pese a que tiene contrato con ellos hasta junio del 2026.

DECLARACIONES DEL ENTRENADOR DEL VICTORIA

La decisión de no presentarse a jugar ante Olimpia Lamento toda la situación que se ha vivido durante los últimos cinco meses, no ha sido fácil, pero ya se llegó a un límite por parte de los jugadores, ya no soportan más mentiras. La verdad es que yo hoy estoy liderando este proyecto deportivo y siempre voy a estar al lado de la justicia que la de los jugadores, me lo demostraron en carne propia . Al final el perjudicado no solamente es Victoria, también todo el fútbol profesional de Honduras por la situación que hemos estado viviendo. ¿Qué pasó en los últimos días en el equipo y la respuesta recibida por parte de la directiva? Intentamos sacar la parte deportiva a flote y creo que se logró, no fue fácil. Se ganaron los últimos tres partidos como dicen los hondureños con cipotes. Lamentable todo lo que hemos vivido, como la desbandada de los extranjeros, más la de Walter Martínez y Quaye. Siempre les hablé a los futbolistas de que teníamos que terminar este torneo con decoro, siempre estuvieron atentos a mis indicaciones, no era fácil el día a día, fue muy complicado porque hubieron situaciones precarias de los jugadores, pero bueno, sacamos amor propio por una institución. Logramos no quedar de último, por tres puntos encima del CD Choloma, pero la situación ya era insostenible, promesas y más promesas que al final no se cumplieron y hoy ha pasado lo que ocurrió. Un grupo estuvo viajando en carro y el otro estaba esperando en un avión, al inicio el grupo solamente solicitaba que les pagaran dos meses de salario para jugar, querían llevar algo a sus casas, al final el grupo por decisión mía y de los capitanes decidimos que con solo un mes era suficiente y nos vemos con la ingrata noticia de que ni dos meses y tampoco un mes, solamente se les canceló el 30% del mes de julio a siete jugadores, ellos nos dicen que paulatinamente acreditarán al resto de cuentas, cabe señalar que ninguno del cuerpo técnico ha cobrado, al final los capitanes se reunieron y tomaron la decisión de no viajar.

Lamentamos lo ocurrido y de antemano pedimos disculpas al Olimpia y el fútbol hondureño, pero es algo que creo todos se deben de solidarizar con nosotros por esta situación penosa que estamos viviendo, pero si esto no se para y no llega un final feliz, seguramente el día de mañana no pasarán problemas los del Victoria, también los del Choloma, Juticalpa, los clubes grandes, lo que pretendemos es que el fútbol hondureño crezca. ¿Qué viene para usted y el Victoria? Yo ya tengo comprado el boleto de avión para regresarme a Colombia, lo compré de mi dinero junto a mi asistente técnico porque el preparador físico se fue hace una semana debido a que no aguantó más. Ahorita lo más importante es poder reunirme con mi familia, la he pasado mal durante estos meses. Tengo contrato hasta junio del 2026, si esto no cambia ya no interesa que JJ regrese, eso es lo de menos, la institución va a quedar y los que sufrirán son tanto aficionados y el equipo como tal. Mi futuro ahora es incierto, si esto no cambia, no regreso y ya se lo dije a la junta directiva y futbolistas. Si veo un cambio de la cancelación total de cada jugador y del miembro del cuerpo técnico, ya me plantearé la continuidad. Inclusive junto a mi asistente hicimos los procesos para liberarnos del equipo y salir legalmente, hoy nosotros por un decreto de FIFA estamos liberados totalmente y sin cargo alguno, hicimos bien las cosas, pero si tengo que tirar esto porque la institución hizo un cambio, no tengo ningún problema en volver, esa es la triste realidad.