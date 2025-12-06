  1. Inicio
Futbolistas y técnico del Victoria lanzan comunicado por no presentarse ante Olimpia

El equipo ceibeño no se presentó en el estadio Nacional para jugar contra Olimpia por salarios atrasados.

Los futbolistas del Victoria reclaman salarios atrasados a la directiva del club y por eso no viajaron a Tegucigalpa.
La Ceiba, Honduras.

Un episodio gris se vivió este sábado 5 de diciembre en la Liga Nacional de Honduras cuando el plantel del Victoria decidió no viajar de La Ceiba a Tegucigalpa para afrontar el partido de la última jornada contra el Olimpia debido a las fuertes deudas económicas que atraviesan.

Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron una solicitud a la directiva de cancelar al menos un mes de salario para efectuar el viaje.

¿Qué pasará con Victoria al no presentarse al partido ante Olimpia?: Hay consecuencias

En la institución de la ciudad de La Ceiba algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.

Hubo una reunión especial ayer por la noche y poder viajar hoy, no hubo pago y tampoco salida vía terrestre en la mañana. Las conversaciones seguían y existió la posibilidad que viajaran a las 2:00 pm vía aérea, pero tampoco se dio.

La verdad del por qué Supremo y La More no agarraron al Victoria

Diario La Prensa conoció que la directiva solamente alcanzó a pagar alrededor de un 20% de salario a los involucrados y plantel siempre exigió que la cancelación tenía que ser equitativa para todas las partes.

Tras oficializarse la no salida hasta la última instancia, los jugadores, cuerpo técnico y staff prepararon un comunicado y lo dieron a conocer explicando detalladamente sus motivos de no presentarse al partido de este sábado contra Olimpia a las 5:15 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Este fue el comunicado de los jugadores, cuerpo técnico y staff del Victoria.

EL COMUNICADO DEL PLANTEL DEL VICTORIA

"El cuerpo técnico, jugadores, staff del Club Deportivo Victoria queremos dirigirnos con respecto a la Liga Nacional de Honduras, al Club Deportivo Olimpia y a nuestra afición para ofrecer nuestras más sinceras disculpas por no habernos presentado al partido programado para las 5:15 pm del día de hoy.

Como grupo humano y profesional, siempre hemos procurado ser responsables, cumplir nuestros compromisos deportivos y honrar la institución que representamos. Sin embargo, desde hace meses atravesamos una situación extremadamente difícil: hemos cumplido con nuestras labores sin recibir nuestros salarios, sosteniendo al equipo con esfuerzo, sacrificio personal y fe en que la situación se resolvería.

Llegamos hoy al límite de nuestras posibilidades. No es falta de voluntad ni de compromiso, es una realidad insostenible para nuestras familias y nuestras vidas. Hemos luchado hasta donde nuestras fuerzas nos han permitido, manteniendo la disciplina, el respeto y la entrega dentro del campo a pesar de todas las dificultades.

Esta decisión dolorosa no busca perjudicar a nadie, sino visibilidad una situación que por meses hemos enfrentado en silencio. Confiamos en que este comunicado sea recibido con empatía y comprensión, y que pueda abrir el camino para una solución justa y definitiva.

Agradecemos profundamente a la afición que siempre nos acompaña, y reiteremos nuestro deseo de volver a representar al Victoria con la dignidad, el trabajo y el corazón que siempre nos han caracterizado".

