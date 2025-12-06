Futbolistas y técnico del Victoria lanzan comunicado por no presentarse ante Olimpia

La Ceiba, Honduras.

Un episodio gris se vivió este sábado 5 de diciembre en la Liga Nacional de Honduras cuando el plantel del Victoria decidió no viajar de La Ceiba a Tegucigalpa para afrontar el partido de la última jornada contra el Olimpia debido a las fuertes deudas económicas que atraviesan. Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron una solicitud a la directiva de cancelar al menos un mes de salario para efectuar el viaje.

En la institución de la ciudad de La Ceiba algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario. Hubo una reunión especial ayer por la noche y poder viajar hoy, no hubo pago y tampoco salida vía terrestre en la mañana. Las conversaciones seguían y existió la posibilidad que viajaran a las 2:00 pm vía aérea, pero tampoco se dio.

Diario La Prensa conoció que la directiva solamente alcanzó a pagar alrededor de un 20% de salario a los involucrados y plantel siempre exigió que la cancelación tenía que ser equitativa para todas las partes. Tras oficializarse la no salida hasta la última instancia, los jugadores, cuerpo técnico y staff prepararon un comunicado y lo dieron a conocer explicando detalladamente sus motivos de no presentarse al partido de este sábado contra Olimpia a las 5:15 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

EL COMUNICADO DEL PLANTEL DEL VICTORIA