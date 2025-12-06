Futbolistas y técnico del Victoria lanzan comunicado por no presentarse ante Olimpia

Un episodio gris se vivió este sábado 5 de diciembre en la Liga Nacional de Honduras cuando el plantel del Victoria decidió no viajar de La Ceiba a Tegucigalpa para afrontar el partido de la última jornada contra el Olimpia debido a las fuertes deudas económicas que atraviesan.
Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron una solicitud a la directiva de cancelar al menos un mes de salario para efectuar el viaje.
En la institución de la ciudad de La Ceiba algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.
Hubo una reunión especial ayer por la noche y poder viajar hoy, no hubo pago y tampoco salida vía terrestre en la mañana. Las conversaciones seguían y existió la posibilidad que viajaran a las 2:00 pm vía aérea, pero tampoco se dio.
Diario La Prensa conoció que la directiva solamente alcanzó a pagar alrededor de un 20% de salario a los involucrados y plantel siempre exigió que la cancelación tenía que ser equitativa para todas las partes.
Tras oficializarse la no salida hasta la última instancia, los jugadores, cuerpo técnico y staff prepararon un comunicado y lo dieron a conocer explicando detalladamente sus motivos de no presentarse al partido de este sábado contra Olimpia a las 5:15 en el estadio Nacional Chelato Uclés.
EL COMUNICADO DEL PLANTEL DEL VICTORIA
"El cuerpo técnico, jugadores, staff del Club Deportivo Victoria queremos dirigirnos con respecto a la Liga Nacional de Honduras, al Club Deportivo Olimpia y a nuestra afición para ofrecer nuestras más sinceras disculpas por no habernos presentado al partido programado para las 5:15 pm del día de hoy.
Como grupo humano y profesional, siempre hemos procurado ser responsables, cumplir nuestros compromisos deportivos y honrar la institución que representamos. Sin embargo, desde hace meses atravesamos una situación extremadamente difícil: hemos cumplido con nuestras labores sin recibir nuestros salarios, sosteniendo al equipo con esfuerzo, sacrificio personal y fe en que la situación se resolvería.
Llegamos hoy al límite de nuestras posibilidades. No es falta de voluntad ni de compromiso, es una realidad insostenible para nuestras familias y nuestras vidas. Hemos luchado hasta donde nuestras fuerzas nos han permitido, manteniendo la disciplina, el respeto y la entrega dentro del campo a pesar de todas las dificultades.
Esta decisión dolorosa no busca perjudicar a nadie, sino visibilidad una situación que por meses hemos enfrentado en silencio. Confiamos en que este comunicado sea recibido con empatía y comprensión, y que pueda abrir el camino para una solución justa y definitiva.
Agradecemos profundamente a la afición que siempre nos acompaña, y reiteremos nuestro deseo de volver a representar al Victoria con la dignidad, el trabajo y el corazón que siempre nos han caracterizado".