¿Por qué Supremo y La More no tomaron las riendas del Victoria? Se conoce el motivo

El Victoria de La Ceiba está envuelto en un grave problema económico y ya no es sostenible su participación en Liga Nacional. Supremo y La More se iban a hacer cargo del equipo, pero no lo hicieron y revelan qué pasó.
La crisis económica del Victoria ha alcanzado un punto crítico, con una deuda a los jugadores que incluye el 30% de la pretemporada y cuatro meses de salario, situación que ha generado un ambiente de frustración constante dentro del plantel.
Los jugadores expresaron su descontento al denunciar que la dirigencia no respetó el acuerdo de pagarles con parte de la taquilla del partido ante Choloma, lo que profundizó la desconfianza hacia los directivos.
Varios jugadores, especialmente los extranjeros, tomaron la decisión de abandonar las filas del Victoria en pleno torneo debido a la falta de pagos.
La situación se agravó tanto en el Victoria al extremo de que la plantilla de jugadores decidió no viajar a Tegucigalpa para enfrentarse este sábado a Olimpia por el cierre de las vueltas regulares.
El entrenador Jhon Jairo López admitió públicamente que la situación es insostenible, señalando que ha sido difícil convencer a los jugadores de entrenar debido al fuerte desgaste mental que arrastran.
La crisis económica del club ha tocado fondo, con deudas millonarias que han puesto en riesgo incluso la continuidad del Victoria en la Liga Nacional, generando preocupación en la afición ceibeña.
En medio de este panorama oscuro, los tiktokers Saúl “La More” Fox y su amigo Supremo mostraron interés en adquirir el club, asegurando que tenían una estrategia para rescatarlo y evitar su desaparición.
Ambos creadores de contenido afirmaron que, como ceibeños, querían asumir la responsabilidad de sacar adelante al equipo.
Sin embargo, al analizar con detalle la situación financiera del Victoria, descubrieron que las millonarias deudas acumuladas excedían por mucho su capacidad económica para asumirlas.
Los más de 15 millones de lempiras en salarios atrasados y compromisos pendientes con la plantilla representaron un obstáculo imposible de cubrir a corto plazo para los influencers.
Ante este escenario, Supremo y La More concluyeron que no podían garantizar el pago inmediato de la deuda, requisito indispensable para formalizar la adquisición del club.
La alta suma de dinero necesaria para cubrir los compromisos urgentes fue la razón principal por la que ambos desistieron de comprar el Victoria, a pesar de su deseo de ayudar al equipo.
En su momento La Supremo llegó a la sede del Victoria y la ilusión era evidente en la plantilla.
Finalmente tanto Supremo y La More desistieron de asumir la presidencia del Victoria por la alta suma de dinero que tendrían que pagar.