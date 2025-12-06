Oficial: Victoria no viaja a Tegucigalpa y no jugará el partido contra Olimpia

La Ceiba, Honduras.

Finalmente el plantel del Club Deportivo Victoria decidió no viajar a la ciudad de Tegucigalpa para el partido oficial de la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. La plantilla de la Jaiba Brava tenía que enfrentar este sábado al Olimpia, quien busca asegurar la cima del campeonato, pero al no tener lo solicitado a la directiva decidieron quedarse en La Ceiba. El encuentro está programado para comenzar a las 5:15 pm.

LOS DETALLES DE LA DECISIÓN DE LOS JUGADORES

Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del Victoria con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva. Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución ceibeña, algunos tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.