Oficial: Victoria no viaja a Tegucigalpa y no jugará el partido contra Olimpia

Finalmente el plantel del Club Deportivo Victoria decidió no viajar a la ciudad de Tegucigalpa para el partido oficial de la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
La plantilla de la Jaiba Brava tenía que enfrentar este sábado al Olimpia, quien busca asegurar la cima del campeonato, pero al no tener lo solicitado a la directiva decidieron quedarse en La Ceiba. El encuentro está programado para comenzar a las 5:15 pm.
LOS DETALLES DE LA DECISIÓN DE LOS JUGADORES
Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del Victoria con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva.
Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución ceibeña, algunos tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.
El plantel y la directiva sostuvo anoche una reunión donde quedó claro que tendrían que recibir al menos un mes de pago para viajar, lo cual no sucedió y tampoco viajaron hoy por la mañana.
Quedó la opción aérea de La Ceiba a Tegucigalpa, saliendo desde las 2 de la tarde y llegando en 40 minutos a la capital. Pero tampoco el plantel tomó el vuelo porque no hubo un acuerdo.
En sus redes sociales el Victoria anunció que el partido se iba a desarrollar, incluso, el entrenador colombiano Jhon Jairo López hizo el viaje personal en vehículo para estar presente en Tegucigalpa.
Diario La Prensa conoció que solamente un 20% de pago recibieron la mayoría de futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Victoria, club que está sumergido en una grave crisis económica y cierra el Torneo Apertura 2025 con 14 puntos, en la penúltima posición.