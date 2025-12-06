¿Qué pasará con Victoria al no presentarse ante Olimpia?: Hay consecuencias

La Ceiba, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras está viviendo momentos críticos porque muchos de los clubes se encuentran en graves problemas económicos.

Varios meses de deuda acumulan los jugadores y cuerpo técnicos, sobre todo de los equipos que ya no lucha por ingresar a la liguilla del Torneo Apertura 2025-2026.

Este sábado 6 de diciembre se conoció que la plantilla del Victoria no realizó el viaje desde La Ceiba a Tegucigalpa. Los jugadores y cuerpo técnico exigieron al menos un mes de salario.

Ni vía terrestre ni vía aérea, el plantel de la Jaiba Brava no vio cumplido el pago al 100% de la exigencia para realizar el viaje a Tegucigalpa donde tiene programado el juego ante Olimpia a las 5:15 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés este sábado 6 de diciembre.

Sin embargo, se conoció que el entrenador colombiano Jhon Jairo López hizo el viaje en vehículo personal desde La Ceiba a Tegucigalpa para presentarse al escenario de la batalla.

En sus bases de campeonato, la Liga Nacional de Honduras tiene un protocolo cuando se presentan este tipo de eventos que desde hace muchos años no ocurría.

El club que no se presenta pierde por marcador 3-0 y también tendrá una multa económica. Siendo así, el Olimpia ganará los tres puntos en la mesa y se adueñará del primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 con 44 unidades.