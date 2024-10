Jhon Jairo López sobre su paso por Honduras: “Estuve 11 meses sin cobrar”

Cali, Colombia.

Ring, ring, ring sonó el teléfono del colombiano Jhon Jairo López, quien respondió una llamada de esta casa deportiva desde la localidad de San Pedro Sula hasta Cali, Colombia. A 1,836 kilómetros de distancia, muy amable y con la siempre nobleza, el DT cafetero charló media hora con Diario LA PRENSA, a quien le comentó cómo es la actualidad tras haber dejado las riendas de la Real Sociedad de Tocoa en el torneo Clausura 2024. “He tenido momentos especiales”, fue una de los comentarios que hizo J.J. López, el técnico que se ganó el cariño de muchos hinchas del Platense, Real Sociedad y Honduras de El Progreso.

El colombiano reveló que está teniendo momentos amenos con su familia, el club de primera división que lo buscó en pleno Apertura 2024 y confesó los objetivos que le falta cumplir en suelo hondureño. El estratega cafetero también hizo un análisis de su recorrido en el balompié nacional, hablando de su experiencia con las jóvenes promesas, su deseo de ser técnico de alguna selección nacional y las dificultades que tuvo que pasar luego de quedarse para la pandemia. ¿Regresaría a Honduras?

La entrevista con Jhon Jairo López

¿Cuál es su actualidad tras regresar a Cali, Colombia? El no estar en Honduras es un por un tema familiar. En su momento llegamos en la temporada 2023-2024 a la Real Sociedad, encabezada al proyecto de Ricardo Elencoff, lo dirigimos durante ese año, creo que lo hicimos con buenos números, después de nueve años de lograr entrar a liguilla, nosotros lo hicimos en ese primer semestre, sumamos una cantidad de puntos que nos dejaba con más tranquilidad para el Clausura por el tema del descenso. Incluso, en ese año sumamos 48 puntos, llevábamos como 15 años sin sumar esa cantidad de puntos. Se hicieron buenas cosas, se promocionaron jugadores, jugadores que estaban para el retiro, el mismo Rony hizo 15 goles en un año. Al final se hizo algo interesante, el presidente me invitó a la renovación, le dije que lo iba a mirar, que tenía un tema familiar, estaba fuera de mi casa, a mis hijos no los he criado yo, los ha criado la mamá, no había compartido momentos lindos como graduaciones, cumpleaños. Al final tomé la decisión de no renovar, el tema no era económico, aquí ya llevo cinco meses, he tenido momentos especiales, eso no tiene precio, los años no te perdonan, estamos acá, esperando algo, ya recargados. ¿Qué le faltó a la Real Sociedad para volver a estar en liguilla? Eso era uno de los temas que lo hablamos con el presidente, veía que no había una respuesta a lo que se hacía en el día a día, sin estar mal, porque no estábamos mal, yo estuve cinco años, en esos años Real Sociedad siempre peleó descenso, en el último partido se salvaba como número nueve, era la impotencia que sentía yo, entonces, yo decía, si ya no hay una respuesta, lo mejor es dar un paso al costado, que venga otro. Luego fue un clamor general por los jugadores con el presidente, los siete jugadores dijeron que no me aceptaran la renuncia, que ya estaban contentos conmigo. Terminamos, no se clasificó, se hicieron buenos números, me lo recalcan los amigos y los jugadores de Tocoa. Hoy añoran eso, en los primeros cinco partidos sumamos de a tres, lo añoran, en ocho fechas nosotros ya estábamos salvados del descenso, hoy añoran de que se clasificó a una liguilla después de ocho años, hoy no está en una nueva posición. ¿Lo han buscado para ficharlo? Me llamaron de Potros de Olancho. Hace una semana habían dos candidatos para fichar por Potros de Olancho: era el Primi Maradiaga y JJ López. Me llamó un miembro de la junta directiva mandado por el pastor (Samuel García). Mi dieron la propuesta deportiva y económica, la mandé, me dijeron que habían dos candidatos firmes. Había un consenso general de que algunos se decantaron por Primi, pero siempre se dejó la puerta abierta, hubo un interés de parte de ellos y mía. Me han llamado de equipos de segunda división. Parrillas One me llamó, me han llamado varios equipos de Liga de Ascenso, he decidido que no. Lo concreto son tres equipos de la Liga de Ascenso y Potros de Olancho FC. El resto son rumores. ¿De los cuatro grandes, a qué equipo le gustaría dirigir? Es un sueño llegar a un equipo grande de Honduras, donde pueda plasmar mi trabajo y ejecutar un trabajo a largo o mediano plazo. Me gustaría llegar a un grande como Olimpia, llegar a un Motagua, no todo mundo tiene la capacidad de llegar. El mismo Marathón o Real España, esos cuatro grandes sería algo lindo, para esos nos preparamos los técnicos.

Recordó el duro momento que vivió con Platense en medio de la pandemia, ¿qué lo motivaría a regresar al fútbol de Honduras? Yo vivo agradecido del pueblo catracho, me abrió las puertas, hoy me llama mucho dirigente a que le ayude, a que haga parte de sus proyectos, la gente me ha abrazado, es un amor mutuo, creo que las cosas que se han ganado no han sido solo por Honduras. A Platense lo tomé en uno de los momentos más difíciles económicamente y administrativamente, duré cinco meses y no me pagaban un peso, prefería que la plata se la dieran a los jugadores, duré seis meses sin cobrar por el tema de la pandemia, estamos hablando de 11 meses sin cobrar un peso, encerrado en un apartamento por la pandemia. Me llamaron de la Embajada Colombiana, hubo tres vuelos humanitarios, siempre me negué, que yo no quería dejar el equipo botado, sabía que el fútbol iba a regresar, el primer equipo que entrenó fue Platense, me gané el cariño y el aprecio. Hubo dos técnicos de Liga Nacional que no volvieron a su país de origen: Pedro Troglio y yo. Después Platense me pagó todo, yo no tengo queja de los dirigentes, hoy tenemos una gran relación. En Honduras de El Progreso y Real Sociedad se hicieron grandes cosas. Una cosa es dirigir un grande, otra es dirigir un pequeño.

¿Se considera un técnico caro hablando económicamente? Caro es cuando algo no produce, yo me considero un técnico bueno, pero yo cobro lo que tengo que cobrar, le he dado mi rendimiento a los equipos. A la Selección de Honduras llegaron entre siete a ocho jugadores procedentes del Platense. Esto entre Sub-17, Sub-20, Sub-23 y mayor. En Honduras Progreso lo mismo: fueron como unos cinco jugadores. Entre Platense, Honduras de El Progreso, Real Sociedad he debutado 25 jugadores, no es un dato menor. Tengo el récord de debutar al segundo jugador más joven de Liga Nacional: Nixon Pérez, es el segundo jugador más joven en debutar, lo hice debutar con 15 años.

¿Cuál fue el momento más extraño o curioso que no olvida en el fútbol hondureño? No lo recuerdo mucho, pero lo del “Camello” Delgado, cuando estaba con las maletas en Tocoa para volver a San Pedro Sula, yo hablé con él, le dije que me diera una oportunidad a mí, que no se retirara, que lo iba a volver a hacer feliz. Él me dijo: “Listo, profe, vamos a darnos un mes, yo a mis años ya no disfruto el fútbol”. Le dije: “Dejame, empezaré a reubicar en la posición”. Al final nos tomamos ese tiempo, al mes era un jugador feliz, lo disfrutaba con sus 36 años, en ese año logró la meta de ser el jugador más longevo con más partidos de Liga Nacional, es difícil que alguien lo supere, es algo bonita esa anécdota, se hizo algo importante en su carrera para un futbolista en Honduras. ¿Cuál ha sido el peor estadio en el que ha dirigido en Honduras? Los estadios donde yo he ido tiene mucha deficiencia, de los cuales he dirigido son la cancha de Tocoa y El Progreso. La cancha, los camerinos no son adecuado para la práctica del fútbol. No solo lo digo yo, lo dicen los periodistas, jugadores, pero creo eso son los que están en la vanguardia. ¿Qué jugador de los que ha dirigido es el que no puede faltar en su equipo? Todo mundo diría un delantero, pero para mí hay un jugador que ha marcado en el profesionalismo, sin desmeritar a los otros, creo que “Camellito” Delgado ha marcado una diferencia, “Camello” en la posición de doble cinco, es un jugador que te saca la pelota limpia, te llega a los centrales, te genera juego desde esa posición, te define, ese es el jugador que me gustaría tener en todos los equipos. ¿A qué club ve favorito en el torneo actual? Siempre lo he dicho, Olimpia siempre empieza regular porque es el último equipo que termina, hay una demarcación acorde a lo que hay una competencia. Olimpia siempre va a ser Olimpia, será un equipo que marca la diferencia, desde la individualidad, cantidad y calidad, ahí te marca la diferencia. Olimpia es favorito, Pedro Troglio no servía para nada hace 20 días atrás, ya se despertó el león, ya está cerquita, tanto alegato para que Olimpia empiece a escalar, ya cuando tenga el primer lugar nadie lo va a bajar. ¿Cuál es el sueño que tiene pendiente en Honduras? Ganar un título, es de las cosas que nosotros los entrenadores siempre buscamos, por qué no pensar algún día en dirigir a la Selección de Honduras en cualquier categoría. Creo que ya conozco la idiosincrasia del jugador hondureño, conozco el entorno del jugador hondureño, esas dos cosas, son de las cosas que me hacen falta. ¿Ha pensado en el retiro? No. Yo tengo 56 años de edad, todavía estoy joven, he visto a otros técnicos con 70 años, me quedan 20 años para dirigir. Keosseián dirigió a los 75 años, Héctor Vargas sigue dirigiendo, estoy joven, llevo 36 años ejerciendo la profesión, a los 20 años empecé a dirigir, la Real Sociedad es mi equipo número 14, son 14 equipos a nivel profesional entre Honduras, Venezuela, Colombia y Ecuador. Todavía tengo fuerza para dirigir. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Por mi esencia, no es de recordar, ganar en el fútbol es muy difícil. En Honduras hay 10 equipos de Liga Nacional, solo queda campeón uno. En la última década solo Olimpia queda campeón. Quiero que me recuerden por ser como soy, por eso no me obsesiono, esta profesión hay que disfrutarla, en el fútbol hay momentos, hay situaciones. Uno tiene que ganar con principios, a mí me gustaría que la gente recordara eso: por ser buen entrenador y honrado.