Jhon Jairo López se retracta y seguirá como DT de Real Sociedad

“Yo no voy a buscar culpables, yo lo único por lo que acepté la invitación a la rueda de prensa es porque a partir de hoy ya paso mi carta de renuncia a la institución, creo que me han dado mucho, hoy me voy triste porque al final queríamos avanzar más, pero no veo cómo sacarle un rendimiento al equipo”, manifestó el técnico luego de perder 1-0 en Comayagua.

Y agregó: “Le pido disculpas a la afición, le doy el agradecimiento a la directiva comandada por el presidente Ricardo Elencoff, llegó el momento, uno sueña con salir de la institución en la máquina de bomberos o en el hombros, pero cuando no se puede... Hoy hemos dejado buenos números”.

Sin embargo, ya con la cabeza fría y tras una larga reunión sostenida en martes con la junta directiva del rojo del Aguán, Diario LA PRENSA, conoció que Jhon Jairo ha decidido continuar dirigiendo a los tocoeños, a pesar de haber perdido un duelo directo por entrar a la fase final del campeonato hondureño.

Jhon Jairo López llegó a un acuerdo con Real Sociedad para finalizar el torneo Clausura 2024 tras ver el apoyo de dirigentes, jugadores y afición. La misión tras borrar las dudas es la misma: Clasificar a la liguilla del campeonato.

Este miércoles el equipo realizará su respectivo entrenamiento para preparar el encuentro de la fecha 15 ante Marathón.

Real Sociedad es séptimo en la tabla de posiciones con 15 puntos tras cinco triunfos y nueve derrotas.