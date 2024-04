Jhon Jairo López sorprende y renuncia a su cargo como DT de Real Sociedad

“Yo no voy a buscar culpables, yo lo único por lo que acepté la invitación a la rueda de prensa es porque a partir de hoy ya paso mi carta de renuncia a la institución, creo que me han dado mucho, hoy me voy triste porque al final queríamos avanzar más, pero no veo cómo sacarle un rendimiento al equipo”, comenzó diciendo.

“No tengo las fuerzas necesarias hoy, me duele tener que decirles esto, hoy acabo de notificarles a los capitanes que no continúo más, hay momentos en la vida y en el fútbol que uno tiene que tomar decisiones, creo que hicimos un buen año, le dimos bastante alegría a la institución y a la afición”, destacó.

Y siguió: “Hoy tengo que tomar una decisión, no veo cómo darle ese revulsivo, el discurso a lo mejor ya no es suficiente para los jugadores, dejamos buenas sensaciones en todas las canchas de Honduras, pero bueno, hoy les puedo manifestar que el equipo tiene en sus manos el clasificar”.

Por último, Jhon Jairo López agradeció el apoyo de la gente y la confianza que le brindó la directiva de Real Sociedad.

“Le pido disculpas a la afición, le doy el agradecimiento a la directiva comandada por el presidente Ricardo Elencoff, llegó el momento, uno sueña con salir de la institución en la máquina de bomberos o en el hombros, pero cuando no se puede... Hoy hemos dejado buenos números”, comentó.

Para cerrar, esto dijo: “Hoy tengo que decir adiós, a lo mejor en otra ocasión volveremos, pero hoy es el momento de decir hasta luego y muchas gracias, pedir disculpas a la afición por no haber conseguido el objetivo de clasificar a la liguilla, por el momento, porque hay chances, ahí están los números, matemáticamente se puede cumplir, pero creo que no le puedo hacer un daño a la institución sabiendo que no tengo las herramientas necesarias para yo aferrarme a eso. Le doy la oportunidad a que otro venga con un nuevo discurso”.