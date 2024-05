Fracasa perforación de seis pozos en La Ceiba y culpan al Sanaa

Para Mario Rodríguez, subcomisionado regional de Copeco, la negligencia y poca gestión de Jerónimo Pineda, exgerente regional del Sanaa, provocó que el proyecto fracasara. “Los responsables son los del Sanaa, la persona que estaba no podía gestionar. Dijeron que no estaban listos, primero que la broca no era la que se necesitaba, luego que no tenían los tubos, después que tampoco tenían otros materiales”, apuntó Rodríguez.

“La máquina no la podemos tener de adorno, no se supo aprovechar por más que peleamos tenerla acá”, agregó Rodríguez.

Dichos pozos iban a suplir la falta del vital líquido, que escasea en esta época de verano.