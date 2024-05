$!Preliberación permitirá la salida de casi 800 privados de libertad en 2024

Mientras que en ‘La Tolva’, en Morocelí, El Paraíso, donde están recluidos los pertenecientes a la MS-13, no ha sido preliberado ningún privado de libertad en los últimos nueve meses.

La mayoría de los beneficiados provienen de la cárcel de Támara y la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. En ambos centros, los internos no pertenecen a ninguna mara o pandilla, aunque a la cárcel de Siria se trasladaron a supuestos ‘pesetas’ (exintegrantes de maras y pandillas) que supuestamente siguen siendo parte de la Mara Salvatrucha MS-13 y estarían siendo beneficiados con la medida, conoció este medio de comunicación.

Para ser elegible a la preliberación, los reclusos deben cumplir con ciertos requisitos. Algunos de ellos son avanzar en su tratamiento de rehabilitación, formar parte de un curso o programa académico y si la persona que ingresó no sabía leer ni escribir, debe haber aprendido mínimamente a hacerlo.

Además, los privados de libertad que gocen del beneficio de forma temporal deben cumplir los horarios estipulados para que la medida no sea suspendida y al salir deben vivir con sus familiares, líderes comunitarios o personas con buena reputación comprobada socialmente.

Otro requisito es que durante los últimos seis meses, el privado no haya sido sancionado mediante resolución del CTI por la comisión de alguna falta.

Para Leandro Osorio, comisionado policial en condición de retiro, las preliberaciones deben realizarse de forma científica, pues de lo contrario habrá mayor comisión del delito a nivel nacional.

“Si los equipos técnicos que realizan esta escogencia no lo hacen de forma científica ni lo hace con personal legalmente capacitado va a venir aumentar los delitos en las diferentes facetas. Porque no podemos aspirar a que esta escogencia no va a delinquir”, expresó.

El experto, quien en una escala del 1 al 10 calificó con un 5 a la gestión militar frente a las cárceles, dijo a LA PRENSA Premium que sin una selección adecuada de los profesionales encargados y sin un seguimiento efectivo, es improbable mejorar la situación en los centros penales y en la reinserción de los liberados.

”Si tenemos a un violador o a un marero que en su momento cometió tal delito, sobre todo las maras y pandillas que prácticamente fueron sacadas de sus familias. Entonces ellos adquieren otra familia sustituta, prueba de ello es que al salir no van a llegar a sus lugares de origen con una conducta diferente, sino que van a buscar a su familia sustituta para formar parte, recordemos que estas estructuras son una familia”, expresó.

Según Osorio, la clave está en la profesionalización de los equipos técnicos encargados del proceso de preliberación. “Necesitamos equipos compuestos por psicólogos clínicos, criminólogos y médicos especializados. Los militares, por su formación, no están capacitados para estas funciones y deben ser excluidos de los equipos técnicos”, puntualizó.

También enfatizó la importancia de un seguimiento continuo y riguroso de los preliberados, un aspecto que considera actualmente desatendido.