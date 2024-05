¿Qué hacer cuando la tóxica es tu compañera o amiga?

No es un secreto que Max Verstappen y Sergio Pérez, integrantes de la misma escudería, Red Bull, no tienen una buena relación e incluso el primero, con mejores resultados en las carreras de Fórmula 1, aprovecha cualquier error del mexicano para echárselo en cara y declarar que él solo podría ganar las competencias.

Esta situación no está muy lejos de una relación tóxica, como la que termina por romper una relación amistosa, en este caso entre Tania y Luisa. Mientras que la primera la consideraba como una de sus mejores amigas, a Luisa no le agradaba que Tania recibiera más atención y se llevara mejor con sus amistades en común.

”La primera vez (que dejaron su amistad) fue porque ella anduvo divulgando algo que yo le confié”, cuenta Tania, quien conoció a Luisa durante segundo semestre de secundaria.Ambas se reconciliaron un par de años después... hasta que Luisa la ghosteó, es decir, rompió todo contacto y la eliminó de redes sociales sin razón alguna.

”Yo supongo que a lo mejor era por envidia o celos, porque estaba acostumbrada a que la atención de sus amigos fuera nada más para ella y no para los demás.”

Cuando sus amigos o amigas platicaban bien, con atención entre ellas, se pone celosa y es de que ‘ya no te hablo’ “. dice.Aunque le dolió que Luisa cortara comunicación, Tania piensa que su actitud fue porque su amiga era inestable emocionalmente.

”Creo que tenía envidia, no sólo de mí y de las personas que la rodean, porque ve a todos estables y eso le molesta.Siento que ella quisiera estabilidad emocional en su vida”, reflexiona Tania, ahora maestra de primaria.

Si te identificaste con la historia de Tania (o con la de Checo y Max), tal vez es momento que te preguntes: ¿estoy en una relación de amistad que es dañina y me genera malestar? ¿Mi ‘amigo’ en realidad es una presencia tóxica?

1. Relación violenta. Para Maribel Sáenz Elizondo, coordinadora de la extensión Equidad y Género de la Facultad de Psicología de la UANL, una amistad tóxica no dista de una relación amorosa que es violenta.

”Una relación tóxica es violenta cuando las partes que la viven - parejas, amistades e incluso familia- parecen que la normalizan, porque se invisibiliza que esta relación debe estar basada en confianza, solidaridad, amor y afecto”, dice la psicóloga.

Las consecuencias de una amistad de este tipo, indica Sáenz, resultan en una baja autoestima, mucha inseguridad, incertidumbre y poca asertividad.

Pero, ¿Cuáles son las alertas que indican que padeces de esta situación? Lo esencial es saber las verdaderas funciones de la amistad, indica Alejandro Guardiola, director de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud del Tec de Monterrey.

”Es importante recordar la función de la amistad: ¿para qué tengo amistades? ¿Cuál es su objetivo? Usualmente una relación de amistad es de afecto, positiva y de apoyo mutuo.

”No significa que la amistad sea perfecta y sin momentos negativos si no que, en su mayoría, ambas partes obtienen beneficios”.

El especialista sugiere reflexionar sobre: ¿cómo me siento después de una conversación con él o ella? ¿Me hizo bien? ¿Me aportó? Una gran alerta sucede cuando, después de la interacción, el afectado muestra signos de agotamiento, como si hubiese sido drenado.

”Es mucho estrés el que invade la vida de esa persona (la víctima), porque una amistad debe llenar nuestra vida, nuestra agenda.”Como en una relación tóxica familiar o romántica, la principal consecuencia es el aislamiento y disminución de la autoimagen de la otra persona”, explica.

Celos, inseguridad, malestar psicológico y dependencia emocional son otras secuelas de un compañero tóxico, indica Guardiola.

2 . Establece límites. No únicamente los compañeros tóxicos te subestiman en la menor oportunidad, te critican a tus espaldas y celebran cualquier tropiezo o caída: también hay cierta toxicidad en el que exige demasiado en una relación sin dar mucho a cambio Una de los indicadores más difíciles de identificar es cuando se confunde la empatía con la dependencia emocional.

”La que más cuesta trabajo entender que también entra en toxicidad es ‘mi amigo o amiga necesita apoyo ahorita’ porque es válido que tu amistad tenga la necesidad de ser escuchado o escuchada.

”Pero, ¿cuántas veces sientes que la conversación está más inclinada hacia el amigo que hacia ti? Si me dices unas seis veces sobre él o ella, ahí ya no es parejo”, menciona.Tampoco es sano recibir retroalimentación que no pedimos, lo que Guardiola denomina como “cumplidos que no son cumplidos”.

”Critico lo que vistes, tus gustos, lo que piensas, tu peso, estatura, tu cabello, cómo hablas.”Sucede cuando tu amigo te juzga sin tu consentimiento y se disfraza con que tiene que decírtelo sin considerar cómo te puedes sentir emocionalmente o si estás lista para recibir la crítica”.

En este sentido, para el especialista es importante desarrollar asertividad, aprender a establecer límites y enseñarnos a decir “no”. De esta manera, la persona que sufre de una amistad tóxica saldrá de esta relación.

”Lo que la gente suele hacer es el contacto cero, directa o pasivamente. Suele ser bastante bueno cuando la toxicidad es muy alta”.

Recomienda, primero, estar seguro que la amistad sí sea tóxica a través de la comunicación.”Hay que evitar la moda de catalogar una amistad como tóxica sin haber hecho una investigación correcta. Pueden existir razones por las que te canceló los planes un sábado para irse con sus amigos.

”A lo mejor le dio pena decirte, sin el afán de herirte.Tenemos que confirmarlo”.Por su parte, Sáenz expresa que: “La única persona que puede detener una relación tóxica es quien la vive, nadie más”.