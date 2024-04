Costly manda contundente mensaje a la Selección y, ¿piensa en el retiro?

Primeramente, Dios, esperamos que en este torneo quedar campeones para todo el grupo del Lone, ya quedando campeón y después veremos qué pasa, todavía me pican los pies para seguir jugando fútbol. Es motivante, es bonito, ya después la levantada a buena mañana es un poco difícil, pero después la alegría de poder venir a entrenar ya que a la larga me sirve para estar en buena forma, independientemente de ser futbolista. Estoy contento de venir a entrenar cada día con los muchachos.

¿Es por eso que eligió al Lone, no tuvo alguna oferta de un equipo de primera?

Tuve varias, pero ya estar viajando y estar lejos de mi familia, ya no es lo mío. Aquí cerquita tengo los proyectos para estar trabajando con la familia y como te digo, es algo que estar con el Lone dos y tres horas, ayudo a los chicos, esto me motiva, por eso acepté la propuesta de los chicos para ir aprendiendo y el día de mañana ser un técnico, esa es la idea.

¿Fuiste un referente que fuiste de la Selección Nacional, cómo visualizas el futuro de la H para las eliminatorias del 2026?

Creo que el profesor Reinaldo Rueda tiene que hacer un buen plantel, normalmente hemos venido de menos a más, nos desnudó Costa Rica, pero con las selecciones que nos toca (Cuba y Bermudas) podemos hacer un gran papel y sino, como dice Chato Padilla, hay que pegarse un tiro si no clasificamos al Mundial, creo que con las selecciones que nos tocan hoy en día, tenemos que pasar caminando.

¿Mira a la Selección Nacional en el Mundial del 2024?

Sí, obviamente, tenemos que pasar caminando. Si ya, en esta instancia no pasamos, o no clasificamos de primeros, todos en la Federación Nacional que se retiren del fútbol, porque esto es lo más papa que debe haber en esta eliminatoria porque no están los monstruos, no está Estados Unidos, Canadá, México. Ya si en esta eliminatoria no clasificamos al Mundial, que se retire toda esa gente de allí, realmente.