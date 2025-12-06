¡Oficial! Victoria no se presentó: Olimpia se queda con los puntos y cierra líder

Tegucigalpa, Honduras.

¡OFICIAL! El Olimpia de Eduardo Espinel se quedó con los tres puntos de la jornada 22 luego de que el Victoria no se presentara al Estadio Nacional para jugar el duelo correspondiente al cierre de las vueltas del Torneo Apertura 2025.

El equipo Albo, con el árbitro Said Martínez, hicieron todo el protocolo en el recinto capitalino, pero la Jaiba Brava no llegó y finalmente no se terminó disputando el partido, por lo que el León se obtuvo el triunfo por reglamento.

Primeramente, se manejaba que el plantel del Victoria iba a viajar a Tegucigalpa vía aérea, pero conforme fue pasando el transcurso de este sábado decidieron no viajar a la capital para el juego oficial de la jornada 22.