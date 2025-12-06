¡Oficial! Victoria no se presentó: Olimpia se queda con los puntos y cierra líder

¡OFICIAL! El Olimpia de Eduardo Espinel se quedó con los tres puntos de la jornada 22 luego de que el Victoria no se presentara al Estadio Nacional para jugar el duelo correspondiente al cierre de las vueltas del Torneo Apertura 2025.
El equipo Albo, con el árbitro Said Martínez, hicieron todo el protocolo en el recinto capitalino, pero la Jaiba Brava no llegó y finalmente no se terminó disputando el partido, por lo que el León se obtuvo el triunfo por reglamento.
Primeramente, se manejaba que el plantel del Victoria iba a viajar a Tegucigalpa vía aérea, pero conforme fue pasando el transcurso de este sábado decidieron no viajar a la capital para el juego oficial de la jornada 22.
El plantel de la Jaiba Brava no vio cumplido el pago al 100% de la exigencia para realizar el viaje a Tegucigalpa donde tenía programado el juego ante Olimpia a las 5:15 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés este sábado 6 de diciembre.
El Olimpia hizo todo el protocolo, tanto confirmar su alineación, realizar el calentamiento e ingresar al recinto capitalino. Al llegar la hora estipulada, las autoridades esperaron 15 minutos de prórroga y al no presentarse el Victoria, se dio por finalizado.
Por ende, los Albos ganaron automáticamente por marcador de 3-0 y se quedaron con los tres puntos. Este resultado, le permitió al cuadro capitalino recuperar la cima de la tabla de posiciones con 44 unidades y desplazó a la segunda plaza al Marathón con 42.
Por su parte, la Comisión de Disciplina multará al Victoria con 50 mil lempiras. Los de La Ceiba venían de golear por 4-1 al CD Choloma en el Municipal Ceibeño, mientras que el Olimpia igualó 2-2 con el Olancho FC. Cabe destacar que en la primera vuelta, el Olimpia se quedó con los tres puntos luego de vencerlos por 2-3 en la fecha 11.