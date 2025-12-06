Juticalpa vs Motagua, en vivo, Liga Nacional Honduras: Hora y dónde verlo

Juticalpa, Honduras.

La jornada 22 del balompié hondureño tendrá hoy sábado dos encuentros y dos el domingo, siendo uno de los que se realizará este día el enfrentamiento que sostendrán los clubes Juticalpa FC y Motagua .

El final de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras llegan a su final este fin de semana con el ingrediente de que se conocerá al líder y el último equipo clasificado para disputar la liguilla.

Es prácticamente un encuentro donde solamente están en disputa tres puntos, ya que el conjunto canechero se quedó sin opciones matemáticas de poder ingresar la liguilla y el cuadro azul ya está en la fiesta grande e inclusive no se moverá del tercer puesto en donde se ubica.

En la clasificación, Juticalpa suma 21 puntos y se encuentra en la octava posición, pero buscará cerrar con triunfo ante su gente una campaña que pese a todo no fue del todo mala ya que no finalizará con problemas del descenso.

En el caso del Motagua, los dirigidos por Javier López buscarán volver a la senda de la victoria y limpiar su cara tras el penoso 4-0 encajado en su última presentación contra Platense.